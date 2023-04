Canon „Young People Programme“ erstmals auch an Schule in Österreich

Kreativität kombiniert mit Nachhaltigkeit

Wien (OTS) - Junge Menschen machen sich zunehmend Gedanken um Sicherheit und Stabilität. Am meisten beschäftigt die Generation Z dabei der Klimawandel. Grund genug, für Canon Austria das internationale „Young People Programme“ mit einer Schule in Österreich umzusetzen und die Auseinandersetzung mit diesen Themen anzuregen. Das Ziel der Initiative ist es, durch Fotografie kreative Geschichten mit Nachhaltigkeitsbezug zu erzählen.

Wie wichtig Jugendlichen soziale und ökologische Themen sind, ist nicht erst seit Fridays for Future bekannt. Doch anstelle diese bloß in Unterrichtsfächern zu diskutieren, greifen die Schüler:innen im Canon Young People Programme selbst zur Kamera und lassen ihre Geschichten in Fotos und Videos sprechen. Heuer kommt das Projekt erstmals an eine Schule in Österreich und wird in Zusammenarbeit mit dem BORG Wiener Neustadt umgesetzt. Der Fokus der Workshops liegt darauf, wie die Jugendlichen Menschen durch Fotos auf wichtige soziale und ökologische Themen aufmerksam machen. Seit dem Start im Jahr 2017 haben an der Canon Young People Programme-Initiative über 5.500 junge Menschen in mehr als 25 Ländern in Europa, dem mittleren Osten und Afrika teilgenommen. Der Projektstart in Österreich erfolgte im Jänner. „ Die Begeisterung der Jugendlichen, sich freiwillig so intensiv mit Filmen und Fotografieren zu befassen, ist beeindruckend. Aber speziell wie mutig sie zu kritischen Themen in ihren Projekten Stellung beziehen, begeistert und inspiriert uns “, erklärt Hermann Anderl, CEO von Canon Austria.

Ein Semester voller Kreativität

Über das ganze Semester verteilt besuchen die Jugendlichen Workshops und Vorträge, bei denen Fotografie- und Video-Expert:innen die angewandte Medientechnik der Fotografie, des Filmens, des Grafikdesigns und der Social Media Content Produktion vorstellen. Dabei sind die Themen des Programms mit den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen verbunden. „ Es ist beeindruckend, welche Botschaften sich durch Fotos erzählen lassen. Je nach Bildwinkel kann sich die Bedeutung eines Bildes schlagartig ändern “, zeigen sich Livia Picher und Benedikt Zeisler stellvertretend für alle der 18 teilnehmenden Schüler:innen begeistert. Nach Abschluss der Einheiten können die Teilnehmenden mit Canon-Leihgeräten ein eigenes Foto- bzw. Videoprojekt mit selbst gewählten Nachhaltigkeitsschwerpunkt umzusetzen. Eine Jury vergibt im Anschluss Auszeichnungen und Preise. Lehrende wie auch Schüler:innen sind bereits gespannt auf die fertigen Einreichungen. „ Es freut uns sehr, dass sich Canon an unsere Schule wendet, um das Young People Programme in Österreich umzusetzen. So schaffen wir interessante Lehrinhalte, aus einem völlig neuen Blickwinkel “, fasst BORG Wiener Neustadt Direktor Mag. Reinhard Pilz abschließend zusammen.

