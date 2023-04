Raiffeisen NÖ-Wien fördert Dialog über Generationen hinweg

Unter dem Motto "Think Big" drehte sich beim dritten Raiffeisen Jugendsymposium alles um die Themen Innovation und Engagement – inklusive Keynotes von Top-Speaker:innen und Graffiti-Action.

Wien (OTS) - Junge Menschen denken und agieren in den unterschiedlichsten Lebensbereichen vielfach anders als die ältere Generation. "Zweifellos gehört die Zukunft der Jugend. Es geht letztlich darum, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Dabei ist es aber nicht nur eine Frage des Respekts, sondern eine Win-Win-Situation, bei der wir voneinander profitieren", ist Michael Höllerer, Generaldirektor Raiffeisen NÖ-Wien, überzeugt.

Mit dem Raiffeisen Jugendsymposium bietet Raiffeisen NÖ-Wien jungen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren eine Plattform, um sich untereinander zu vernetzen, gemeinsam über Lösungen auf die drängenden Fragen der Zukunft nachzudenken und offen zu diskutieren. Bei der dritten Auflage im Raiffeisenhaus Wien kam es zwischen den rund 140 Jugendlichen und Vortragenden aus den verschiedensten Bereichen der Gesellschaft zu einem inspirierenden und spannenden Austausch.

"Wenn es um das Entwickeln von Antworten gegenüber künftigen Herausforderungen geht, dann ist die junge Generation der entscheidende Hebel. Sie muss aktiv in solche Prozesse miteingebunden werden. Es ist entscheidend, junge Menschen zu unterstützen und ihnen eine Bühne für ihre Gedanken und Anregungen zu bieten", betont Höllerer.

Zu den Highlights des bunten Nachmittags zählten die Keynotes und Redebeiträge von Expert:innen, die sich mit den Themen Jugend und Zukunft auseinandersetzten, angeschlossen gab es rege Diskussionen mit dem jungen Publikum. Bevor der Ausklang mit Speis und Trank im Raiffeisenhaus startete, konnten die Jungen sich noch bei einer Graffiti-Aktion künstlerisch austoben, bei der wiederum das "Wir" im Vordergrund stand.

Inspirierende Keynotes und Podiumsdiskussion

Steffi Burkhart ist Expertin in Sachen Millennials-Generation und erfolgreiche Autorin. Sie machte den jungen Menschen mit ihrer Keynote Mut, um in einer wandelnden Gesellschaft selbst aktiv anzupacken: "Die Jungen sorgen für einen Kultur- und Wertewandel in der Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur – sie sind unsere Zukunft."

Nick Sohnemann hat sich als Futurist und Innovationsexperte einen Namen gemacht und hob die Innovation als tagtägliches Tun hervor: "In den 20er- und 30er-Jahren wird sich die Welt so stark verändern wie niemals zuvor. Innovation ist die wichtigste Fähigkeit, sich in dieser Zeit zu positionieren."

Zukunft mitgestalten als Raiffeisen Jungfunktionär:in

"Wer die Zukunft mitgestalten will, kann sich bei uns aktiv einbringen und engagieren. Der gesellschaftliche Rahmen von morgen wird heute gesetzt. Das Engagement als junger Funktionär oder Funktionärin hat einen besonderen Stellenwert und bietet genau diese Möglichkeiten der Mitgestaltung zur Weiterentwicklung der Regionen. Als Multiplikatoren und Kommunikatoren haben sie zudem eine wichtige Vorbildwirkung gegenüber anderen Jugendlichen", sagt Höllerer.

Raiffeisen NÖ-Wien fördert seit Jahren gezielt die Einbindung von jungen Menschen als Funktionär:innen. Es sind derzeit 23 junge Frauen und Männer, die die entsprechenden Schulungsprogramme des Österreichischen Raiffeisenverbandes absolviert haben und sich aktuell als Jungfunktionär:innen für andere einsetzen. Die niederösterreichischen Raiffeisenbanken sind die ideale Anlaufstelle in Sachen Engagement als Jungfunktionär:in.

Über das Raiffeisen Jugendsymposium

Im Rahmen des Genossenschafts- und Jugendschwerpunktes der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien wurde das Jugendsymposium 2019 ins Leben gerufen. Grundgedanke hinter der Veranstaltung ist es, junge Menschen zusammenzubringen und ihnen Raum für Austausch, Vernetzung und Inspiration zu bieten.

Die Veranstaltung wurde als zertifiziertes Green Event abgehalten. Dabei wurde besondere Rücksicht auf ökologische sowie soziale und ökonomische Nachhaltigkeit genommen.

Mehr Infos und eine Kontaktmöglichkeit finden Interessierte unter: https://www.raiffeisen.at/noew/selbstistdieregion/de/gemeinsam.html

