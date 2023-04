Aquarelle von Eva Pelzl im Hietzinger Bezirksmuseum

Wien (OTS) - Ausdrucksstarke Aquarellbilder der Malerin Eva Pelzl sind im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) von Mittwoch, 19. April, bis Mittwoch, 28. Juni, zu sehen. Die Eröffnung der Ausstellung findet am Mittwoch, 19. April, im Beisein der Künstlerin statt. Um 18.00 Uhr beginnt die frei zugängliche Vernissage. Pelzls malerisches Wirken reicht von Tempera-Arbeiten bis zu Gemälden mit Ölfarben auf Holz. In der aktuellen Schau präsentiert die Kunstschaffende ausschließlich wirkungsvolle Aquarelle. Im Mittelpunkt der 20 Exponate stehen Architektur und Natur. Geöffnet ist das Museum jeweils Mittwoch (14.00 bis 18.00 Uhr) und Samstag (14.00 bis 17.00 Uhr). Immer ist der Eintritt gratis. Weitere Informationen: Telefon 01/877 76 88 (Mittwoch/Samstag: Nachmittag). Ewald Königstein fungiert als ehrenamtlicher Museumsleiter. Der Bezirkshistoriker ist per E-Mail erreichbar: bm1130@bezirksmuseum.at.

Über die beindruckenden Werke in dieser Ausstellung sagt die Kreative: „Das Aquarell setzt der Phantasie keine Grenzen“. Sowohl Motive aus dem 13. Bezirk (Kaiser-Pavillon, Tiergarten, Palmenhaus, u.a.) als auch Wien-Ansichten hat die Kunstmalerin mit großem Feingefühl festgehalten. Vorwiegend handelt es sich um gegenständliche Darstellungen. Einzelne abstrahierte Bilder runden die Kunst-Schau ab. Eva Pelzl war langjährige Schülerin von Anton Lehmden (1929–2018). Freund*innen zeitgenössischer Malereien können Pelzls Aquarelle kaufen. An schulfreien Tagen und an Feiertagen bleiben die Museumsräumlichkeiten versperrt. Eine umfassende Beschreibung des Bezirksmuseums Hietzing lesen Interessierte im Internet: www.bezirksmuseum.at.

