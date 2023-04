Kuschelzeit und Krimispannung: Elena Uhlig und Fritz Karl im Visier von Hary Prinz und Anna Unterberger

ORF-1-Premiere für ORF-Landkrimi „Steirerangst“ am 18. April in ORF 1

Wien (OTS) - Ein Kuschelseminar, ein abendliches Rendezvous und ein Todesfall: „Steirerangst“ treibt am Dienstag, dem 18. April 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 die neuesten Landkrimi-Ermittlungen an, wenn es für Hary Prinz und Anna Unterberger den kaltblütigen Mord an einer Teilnehmerin aufzuklären gilt. Dabei bekommen es die beiden mit einsamen Menschen, tragischen Lebensgeschichten und tiefen Geheimnissen zu tun. Besonders verdächtig scheinen Elena Uhlig und Fritz Karl – im echten Leben wie im Film ein Paar – als Veranstalter/innen des Kuschelseminars. In weiteren Rollen standen in der Steiermark (u. a. Leibnitz, Gössendorf und Laßnitzhöhe) im Spätsommer 2022 u. a. Bettina Mittendorfer, Christoph Kohlbacher, David Wendefilm, Katharina Sporrer, Angelika Fink, Lisa-Maria Sexl und Rok Vihar vor der Kamera. Inszeniert wurde der neunte Steiermark-Film der beliebten ORF-Landkrimi-Reihe erneut von Wolfgang Murnberger, der auch gemeinsam mit Maria Murnberger für das Drehbuch verantwortlich zeichnet. „Steirerangst“ basiert auf Figuren aus Claudia Rossbachers „Steirerkrimis“.

Hary Prinz: „Vielleicht bröckelt auch beim einsamen Wolf die Fassade“

Wie es dem einsamen Wolf Sascha Bergmann beim Kuschelseminar-Undercover-Einsatz ergeht? „So ganz ‚rein beruflichʻ ist sein Besuch des Kuschelseminars nicht“, so Hary Prinz. „Es gefällt ihm ja auch sehr, als Anni ihm durch eine innige Umarmung einen kleinen Vorgeschmack darauf gibt. Aber Sascha ist ein Alphatier und ein Aufreißer aus dem 20. Jahrhundert, der noch in den hedonistischen 80er Jahren domestiziert wurde. Damals war die Polizei noch ein echter ,Männervereinʻ. Er hat es nie gelernt, richtige Nähe zuzulassen. Aber man soll die Hoffnung nie aufgeben. Vielleicht bröckelt auch beim einsamen Wolf irgendwann die Fassade. Erste kleine Anzeichen gibt es ja bereits …“

Anna Unterberger: „Immer wieder neue Seiten“

Kuschelzeit und Krimispannung: Wie sich dabei das Verhältnis von Anni Sulmtaler und Sascha Bergmann entwickelt? „Das Thema Kuscheln stimmt vor allem Bergmann etwas nachdenklich. Anni erkennt das und geht offensiv und liebevoll damit um. Dadurch entsteht einer meiner Lieblingsmomente in diesem Film. Und so lernen Anni und Bergmann immer wieder neue Seiten voneinander kennen, in verschiedenen Momenten, was die beiden als Ermittlerteam mehr und mehr stärkt und verbindet.“

Elena Uhlig und Fritz Karl: „Gemeinsames Drehen ist für uns wunderbar“

Elena Uhlig und Fritz Karl spielen das Ehepaar von Breuer, das Kuschelseminare veranstaltet. Die beiden über die gemeinsamen Dreharbeiten: „Gemeinsames Drehen ist für uns wunderbar, was die Arbeit betrifft. Wir arbeiten gern miteinander, was man ja auch bei unseren Instagram-Szenen beobachten kann. Allerdings bedeutet gemeinsames Drehen für uns logistisch eine große Herausforderung, was die Familie und Kinder betrifft.“

Mehr zum Inhalt

Katrin Fischer (Katharina Sporrer), erfolgreiche Geschäftsfrau und Teilnehmerin eines Kuschelseminars, freut sich auf ein abendliches Tête-à-Tête. Doch statt romantischer Stunden zu zweit erwartet sie eine tödliche Kugel. Für Chefinspektor Bergmann (Hary Prinz), der nicht glauben kann, dass es beim „Rudelkuscheln“ bei rein platonischen Berührungen bleibt, beginnt ein ungewöhnlicher Fall. Undercover mischt er sich gemeinsam mit seiner Chefin Nicole Sturm (Bettina Mittendorfer) unter die Gruppe. Seine Kollegin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) setzt indes auf konventionelle Ermittlungsmethoden. Unter Verdacht geraten das Seminarleiter-Ehepaar von Breuer (Elena Uhlig und Fritz Karl) ebenso wie der eifersüchtige Ex-Mann (David Wendefilm) und der zwielichtige Geschäftspartner des Opfers (Rok Vihar). Die Ermittler/innen scheinen kurz vor der Lösung des Falls, bis die DNA des Mörders „Spusi“-Kollege Kofler (Christoph Kohlbacher) in Lebensgefahr bringt …

„Steirerangst“ ist eine Koproduktion der Allegro Film mit der ARD Degeto für die ARD und den ORF.

Auf Flimmit ist der neue Landkrimi „Steirerangst“ schon jetzt zu sehen. Alle bisherigen Landkrimis gibt’s darüber hinaus ebenfalls zum Nachsehen auf https://flimmit.at.

