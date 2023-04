Gemeinsam fürs Klima: gurkerl.at kooperiert mit Mastercard

Für noch mehr Umweltschutz: Der Online-Supermarkt pflanzt Bäume für getätigte Zahlungen mit Mastercard im gurkerl.at-Onlineshop.

Wien (OTS) - Wien, am 17. 04. 2023. gurkerl.at erweitert seine Maßnahmen zum Klimaschutz und wird Partner der „Priceless Planet Coalition" von Mastercard. Ziel der „Priceless Planet Coalition" ist die nachhaltige, weltweite Wiederherstellung von Waldgebieten, da Wiederaufforstung eine wirkungsvolle Möglichkeit ist, aktiv dem Klimawandel entgegenzuwirken. Für Bestellungen, die ab sofort mit der Debit Mastercard oder Mastercard Kreditkarte gezahlt werden, ermöglichen Kund*innen gemeinsam mit gurkerl.at die Pflanzung von Bäumen und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur CO2-Kompensation.

„ Jeder Einkauf bei gurkerl.at kann jetzt im wahrsten Sinne des Wortes Wurzeln schlagen “, so Marcus Schlich, stellvertretender Commercial Director und Nachhaltigkeitsbeauftragter bei gurkerl.at. „ Nachhaltigkeit und Regionalität gehören schon seit Beginn zu unseren Unternehmensgrundsätzen. Mehr als 50 Prozent unseres Obst- & Gemüse-Sortiments stammen bereits vor Beginn der Erntesaison von Partner*innen, die weniger als 100 Kilometer von unserem Lagerhaus entfernt sind. Außerdem liefern wir umweltschonend mit Elektro- und Erdgas-Fahrzeugen aus und gehen das Thema Verpackungsmüll durch ein eigens entwickeltes Pfandsystem aktiv an, indem wir wiederverwendbare Taschen aus recycelten PET-Flaschen anbieten. “

Die von Mastercard ins Leben gerufene Klimaschutz-Initiative „Priceless Planet Coalition“ hat sich verpflichtet, bis 2025 insgesamt 100 Millionen Bäume zu pflanzen und fokussiert sich auf Projekte in Gebieten, in denen die positiven Auswirkungen der Aufforstung am nachhaltigsten sind.

„ Wir freuen uns sehr, gurkerl.at im Rahmen unserer „Priceless Planet Coalition" als Kooperationspartner gewinnen zu können. Der beliebte Lieferdienst zeichnet sich besonders durch seinen schnellen und unkomplizierten Service aus. Dies schließt auch den Bezahlvorgang mit ein, denn Kund*innen können ganz einfach mit Kreditkarte oder Debit Mastercard stets schnell und sicher bezahlen. Mit dieser Kooperation leisten wir aktiv einen Beitrag, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und darauf sind wir bei Mastercard besonders stolz “, freut sich Christian Schicker, Business Development Director bei Mastercard Austria.

