Lotto: win2day-User knackt Doppeljackpot mit knapp 2 Millionen Euro

2 Sechser bei LottoPlus und 2 Joker nach Jackpot

Wien (OTS) - Mit fünf Hochgewinnen, darunter einer in Millionenhöhe, gehört der vergangene Sonntag zu den ertragreicheren Ziehungstagen. Den ersten Hochgewinn gab es bei Lotto „6 aus 45“, und das war auch gleich der Millionengewinn. Ein win2day-User knackte den Lotto Doppeljackpot im Alleingang und darf sich nun über knapp 2 Millionen Euro mehr auf dem Gewinnkonto freuen. Der millionenschwere Tipp war der erste von drei auf einem Normalschein.

Zwei Spielteilnehmer:innen tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils rund 50.000 Euro. Einmal war dabei Tirol per Quicktipp erfolgreich, der zweite Gewinn wurde über die Spieleseite win2day per Normalschein erzielt.

LottoPlus

Die Hochgewinne Nummer zwei und drei gab es am Sonntag bei LottoPlus. Zwei Spielteilnehmer:innen tippten – jeweils per Normalschein – einen Sechser, und so gingen jeweils mehr als 119.000 Euro nach Kärnten und in die Steiermark. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten rund 150.000 Euro.

Joker

Und schließlich gelang es zwei Spielteilnehmer:innen, den Jackpot beim Joker zu knacken und für die Hochgewinne Nummer vier und fünf zu sorgen. Jeweils rund 177.000 Euro für das „Ja“ zur richtigen Joker Zahl gehen einmal in die Steiermark und einmal ins Burgenland.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 16. April 2023

1 Sechser zu EUR 1.961.706,30 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 49.761,60 119 Fünfer zu je EUR 912,30 185 Vierer+ZZ zu je EUR 176,00 4.491 Vierer zu je EUR 40,20 5.063 Dreier+ZZ zu je EUR 16,00 65.287 Dreier zu je EUR 5,00 172.950 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 7 13 17 37 38 39 Zusatzzahl 34

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 16. April 2023

2 Sechser zu je EUR 119.025,50 46 Fünfer zu je EUR 1.212,10 2.795 Vierer zu je EUR 17,80 45.112 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 4 5 6 10 29 41

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 16. April 2023

2 Joker zu je EUR 176.879,60 9 mal EUR 8.800,00 87 mal EUR 880,00 868 mal EUR 88,00 8.854 mal EUR 8,00 92.333 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 6 7 6 0 7

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at