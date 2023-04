Kunst Haus Wien: Neuer Future Talk am 19. April 2023

Diskussion zum Thema „Rohstoffe, Digitalität und die Folgen“

Wien (OTS) - Als Ort der lebendigen Auseinandersetzung mit den Themen Ökologie und Nachhaltigkeit lädt das Kunst Haus Wien, ein Museum der Wien Holding, am 19. April 2023 um 18.00 Uhr zu einer neuen Ausgabe des Diskussionsformats „Future Talks: Climate x Change“ über „Rohstoffe, Digitalität und die Folgen“ – ein Thema, das auch in der aktuellen Sonderausstellung „Mining Photography“ im Fokus steht.



Das Kunst Haus Wien hat sich in den vergangenen Jahren einer klaren programmatischen Ausrichtung verschrieben: Als erstes Grünes Museum verhandelt es Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen innerhalb des Kunstdiskurses. Das Diskussionsformat Future Talks verbindet Kunst, Wissenschaft und Aktivismus und widmet sich den Forderungen der Bewegung „Fridays for Future“. In interdisziplinärer Runde diskutieren Wissenschaftler*innen, Künstler*innen und Aktivist*innen die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit der Klimakrise.



Rohstoffe, Digitalität und die Folgen

Das Vorkommen mineralischer Rohstoffe auf unserem Planeten ist begrenzt. Durch das Voranschreiten der digitalen Revolution, der Energie- und Mobilitätswende steigt jedoch auch die Nachfrage nach ihnen. Gleichzeitig gehen der Rohstoffabbau sowie unser hoher Ressourcenverbrauch mit weltweit gravierenden ökologischen Schäden und sozialen Ungleichheiten einher. Nach Einschätzung von Expert*innen kommt es bis 2060 zu einer Verdoppelung des europäischen Rohstoffbedarfs: Eine unverhältnismäßige Entwicklung, die ohne großflächige Importe und einem damit verbundenen Anstieg des Rohstoffabbaus nicht realisierbar ist. Was ist nötig, um eine ressourcen-, umwelt- und klimaschonende Kreislaufwirtschaft sicherzustellen? Welche wirkungsvollen Maßnahmen können eine faire und transparente Rohstoffpolitik gewährleisten? Wie sieht ein nachhaltiger zivilgesellschaftlicher Umgang mit natürlichen Ressourcen aus?



Im Rahmen der Ausstellung „Mining Photography“ diskutieren der Künstler Joseph Knierzinger, Anna Leitner (Lieferketten- und Ressourcen-Campaignerin, GLOBAL 2000) und Holger Paulick (Leiter der Abteilung für Rohstoffgeologie und Geoenergie, GeoSphere Austria) über die ökologischen und sozialen Folgen der digitalen Revolution und schlagen nachhaltige Strategien einer digitalen Zukunft vor.

Moderation: Michael Huber, Kurier

Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Kurier



Termin

Future Talk: Climate X Change „Rohstoffe, Digitalität und die Folgen“

Mittwoch, 19. April 2023 um 18.00 Uhr im Kunst Haus Wien (Untere Weißgerberstraße 13, 1030 Wien)

Der Eintritt ist frei. Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung unter https://khw.eyepinletter.com/eventview/?p=z83cd4edd70c32e7dc89fcb38706cdc2484eb75780f1986556fcd3384e36fc1d4 erforderlich, die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt.

