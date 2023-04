Projekt „HEARTFISH-URO-ONCOLOGY” gewinnt JOIN4CARE AWARD

Wien (OTS) - Am 14. April 2023 wurde im Rahmen der „Oncology Days“ von MEDahead der MSD Join4Care Award vergeben, der größte Innovationspreis der Onkologie in Österreich. Eine unabhängige Fachjury, bestehend aus hochqualifizierten Expert:innen, hat sich entschieden und das Projekt „Heartfish-Uro-Oncology“ unter der Leitung von Dr. David Kiesl als Gewinner unter den drei Finalisten ausgezeichnet. Das Preisgeld von 30.000 Euro setzt nun den Startschuss für die Umsetzung der innovativen Projektidee. „ Krebserkrankungen sind aktuell die zweithäufigste Todesursache in Österreich. Wir bei MSD haben es uns daher zum Ziel gesetzt, Krebserkrankungen mit Forschung und Innovation im Bereich der Immuntherapie entgegenzutreten. Hierbei folgen wir dem Weg der Wissenschaft und freuen uns sehr, dass auch heuer wieder so zahlreiche Projekte beim Join4Care eingereicht wurden. Wir gratulieren den Gewinnern von Herzen ,“ freut sich Andrea Kurz, Business Unit Director Oncology, MSD Österreich.

„ Wir freuen uns sehr, „Heartfish-Uro-Oncology“ als Gewinnerprojekt des MSD Join4Care Awards zu küren. Dieses Projekt hat sich nicht nur durch zukunftsorientierte Lösungsansätze, sondern vor allem durch die praxis- & patientenorientierten Anwendungsmöglichkeiten, die im Fokus der Ausschreibung stehen, als Sieger herauskristallisiert “, zeigt sich Prim.a Priv.-Doz.in Dr.in Birgit Grünberger (Jurymitglied) erfreut. Auch Univ.-Prof. Dr. Jost (Jurymitglied) unterstreicht: „ Es war wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber letztendlich hat sich das Gewinnerprojekt doch durchgesetzt. Wir glauben, dass es vor allem in aktuellen Zeiten äußerst relevant ist, in der Onkologie zukunftsorientierte Ansätze zu schaffen, um die medizinische Praxis innovativ zu verbessern. Und genau das ist dem Projekt „Heartfish-Uro-Oncology“ gelungen. “ Leiter des Gewinnerprojekts, Dr. David Kiesl, betont voller Freude: „ Es ist unser großes Anliegen, für Patientinnen und Patienten bestmögliche Lösungen zu entwickeln, um ihren Lebensweg weiterhin positiv gestalten zu können. In diesem Sinne sind wir unglaublich stolz, die diesjährigen Sieger des Join4Care Awards zu sein und weiterhin an unseren Ideen arbeiten zu können. “ Das Projekt „Heartfish-Uro-Oncology“ konnte sich gegen insgesamt 10 Projekte, die eingereicht wurden, durchsetzen. Auch Kerstin Schnecker von MEDahead, dem Veranstalter der mit über 300 Teilnehmer:innen erfolgreichen Oncology Days 2023, gratuliert herzlich: „ Wir sind natürlich sehr stolz, die Preisverleihung des MSD Join4Care Awards im Rahmen unserer Oncology Days durchführen zu dürfen und wünschen dem Siegerteam jetzt viel Erfolg bei der Umsetzung ihres wirklich tollen Projekts. “

Das Gewinnerprojekt „Heartfish-Uro-Oncology“

Integration multimodaler Konzepte und telemedizinischer Möglichkeiten in das ambulante Setting bei der Patient:innenbetreuung

Insbesondere bei einer Krebserkrankung erreichen die meisten Menschen nicht die empfohlene körperliche Aktivität. Die Folge sind therapiebedingte Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Depression oder Lymphödeme bei Krebsbehandlungen. Regelmäßige körperliche Aktivität kann kardiovaskuläre Ereignisse reduzieren und damit die Lebensqualität der Patienten und Patientinnen während und nach der Therapie verbessern.

„ In unserem Projekt wollen wir den Patientinnen und Patienten eine Unterstützung in der Krebstherapie anbieten. Ziel dabei ist es, durch die entwickelte Gesundheitsapp mit gezielten Trainingsprogrammen die körperliche Aktivität und die Gesundheitskompetenz bei den Patienten und Patientinnen zu steigern und so möglichen Nebenwirkungen vorzubeugen sowie die Therapiebereitschaft und -adhärenz zu erhöhen “, erklärt Dr. David Kiesl, Internist am Ordensklinikum Linz und Sportmediziner am Institut für Sport- und Gesundheitsmedizin.

Auch internationale Leitlinien empfehlen tägliche Bewegung zur Steigerung der Lebensqualität. Allein rund 60% der gesunden Bevölkerung in Europa erreichen das von der WHO empfohlene Aktivitätsniveau kaum. Bei einer Krebserkrankung kommt es zu einer weiteren Abnahme der Aktivität um 60%. Gesundheitsapplikationen und Peer Support bieten in aktuellen Zeiten eine hervorragende Chance, körperliche Bewegung im Alltag stärker zu fördern.

„ Die entwickelte „Heartfish App“ stellt onkologische, psychoonkologische sowie diätologische Inhalte zur Verfügung. Die Aktivitätsprogramme können individuell an die Patienten und Patientinnen angepasst werden, um das empfohlene Aktivitätsniveau auch während der Therapie zu erreichen und zu halten “, schildert Dr. David Kiesl genauer. Dazu führt er weiter aus: „Das 12-wöchige Kursprogramm stellt eine digitalisierte Version der onkologischen Aufklärung und eine unterstützende Therapiebetreuung dar. So können multimodale Konzepte auf Basis neuer telemedizinischer Möglichkeiten auch in der Patientenbetreuung umgesetzt werden.“

Das Projekt unter der Leitung von Facharzt Dr. David Kiesl und in Zusammenarbeit mit der Krebshilfe Oberösterreich soll die Wirksamkeit der Lebensstiltherapie verbessern und eine innovative telemedizinische Betreuung für uro-onkologische Patienten und Patientinnen mit fortgeschrittenen Krebserkrankungen bieten. Dies ermöglicht die digitale Integration onkologischer Supportivkonzepte durch eine App namens „Heartfish“, die Patienten und Patientinnen multimodal betreuen und ihre Gesundheitskompetenz fördern.

„ Gerade uro-onkologische Patienten und Patientinnen bei fortgeschrittenen Krebserkrankungen benötigen unter laufender Therapie Stabilität und kontinuierliche medizinische Betreuung auch unabhängig von klinischen Visiten. “, betont Dr. Kiesl und hebt weiter hervor: „ Es ist uns eine unglaubliche Freude, unser Projekt nun mit der Unterstützung von MSD weiter umzusetzen und damit die Betreuung während der Krebstherapie verbessern und innovativ unterstützen können “.

Kurzbeschreibung der Projekte der weiteren beiden Finalisten:

Das Projekt „Interdisziplinärer OneStopShop“ unter der Leitung der Oberärzte am Ordensklinikum Linz Dr. Moyses Margarete & Dr. Ferdinand Luger beschäftigt sich mit dem Ausbau einer neuen interdisziplinären uro-onkologische Ambulanz für Patienten und Patientinnen mit komplexen urogenitalen Tumoren. Durch die enge Zusammenarbeit der Fachbereiche wie Urologie, Hämatologie, Radioonkologie und Nuklearmedizin soll den Patienten und Patientinnen eine umfassende Therapie geboten werden, in der ein transparenter und strukturierter Austausch der Fachbereiche in gemeinsamen Gesprächen stattfindet, um eine optimale Behandlung „aus einem Guss“ zu ermöglichen.

Auf die Entwicklung eines onkologischen Informationsportal fokussierte sich das Projekt „onkip“ mit Projektleitung Mag.a Anna Hochgerner. Dieses soll beim Umgang mit der Krankheit helfen und bietet entitätspezifische Informationen sowie Erfassung von Patient Reported Outcomes (PROs). Ziel ist es, den Patienten und Patientinnen eine verlässliche Informationsquelle zu bieten und die persönliche Kommunikation mit dem Behandlungsteam zu unterstützen. Es soll in allen Spitälern des Tumorzentrums Oberösterreich zum Einsatz kommen.

MSD JOIN4CARE

