AVISO: NEOS-PK zur aktuellen Personalnot. Dienstag, 18.4., 10:30 Uhr

mit Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger und Oberösterreich-Klubobmann Felix Eypeltauer

Wien (OTS) - Nirgendwo in der EU ist die Personalnot größer als in Österreich. Das spürt die Bevölkerung jeden Tag – wenn Schulstunden ausfallen oder keine Termine beim Arzt zu bekommen sind. NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger und NEOS Oberösterreich-Klubobmann Felix Eypeltauer erklären, was jetzt getan werden muss.

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Die Pressekonferenz wird auch auf den NEOS-Social-Media-Kanälen gestreamt.



NEOS-PK zur aktuellen Personalnot

Datum: 18.04.2023, 10:30 Uhr

Ort: NEOS Parlamentsklub, Presspoint, 3. Stock

Hansenstraße 3, 1010 Wien, Österreich

Url: http:// https://www.youtube.com/@NEOSNeuesOesterreich/streams

