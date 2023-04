15.000 Besucherinnen und Besucher bei Familienmesse FAMILY+

LR Teschl-Hofmeister: Es freut mich, dass das neue Veranstaltungsangebot von den Familien in Niederösterreich so gut angenommen wurde

St. Pölten (OTS/NLK) - Spaß, Action sowie Info- und Serviceangebote für Familien gab’s vergangenes Wochenende, von 14.-16. April, bei der Familienmesse FAMILY+, powered by NÖ Familienpass, in der Messe Tulln. „15.000 Besucherinnen und Besucher haben die erste Auflage der Familienmesse Family+ zu einem vollen Erfolg gemacht. Die strahlenden Gesichter haben einmal mehr gezeigt, dass Familien in Niederösterreich, alle Generationen umfassend, gerne gemeinsam unbeschwerte Familienzeit verbringen und der NÖ Familienpass dabei als starker Partner zur Seite steht“, so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Spieleshows, Mitmachkonzerte, Sicherheitsexperte Helmi und ein vielfältiges Informationsprogramm bescherten den Familien ein abwechslungsreiches Wochenende. „Mit der FAMILY+ haben wir Familien in Niederösterreich ein Wochenende voll Spielmöglichkeiten, Mitmachaktionen sowie Serviceangeboten und Infos rund um Urlaubs- und Ausflugsziele geboten. Dabei stand klar die Entlastung der Familien durch die Angebote mit dem NÖ Familienpass im Fokus, denn für Familien mit einem NÖ Familienpass kostete der Eintritt nur die Hälfte“, freut sich Teschl-Hofmeister über die gelungene Veranstaltung.

Wer sich für kommende Veranstaltungen der NÖ Familienland GmbH in Zusammenhang mit dem NÖ Familienpass und für alle weiteren Ermäßigungen bei rund 550 Partnerbetrieben den NÖ Familienpass sichern möchte, kann diesen unter www.familienpass.at kostenlos beantragen. Einzige Voraussetzung ist, dass entweder das Kind oder die besitzhabende Person des NÖ Familienpasses den ordentlichen Wohnsitz in Niederösterreich hat.

