Reminder: Pressekonferenz zur neuen Antisemitismusstudie des Parlaments

Dienstag, 18. April 2023, 10.00 Uhr

Wien (PK) - Am Dienstag, dem 18. April 2023, präsentiert Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka gemeinsam mit Eva Zeglovits von IFES und Thomas Stern von Braintrust eine neue Studie zur Entwicklung des Antisemitismus in Österreich.

Die Antisemitismusstudie 2022 stellt eine Fortsetzung der vom Parlament in Auftrag gegebenen Antisemitismusstudien 2018 und 2020 dar und liefert so Daten, die einen Zeitvergleich zulassen. Inhaltliche Schwerpunkte liegen auf jungen Menschen unter 25 Jahren, der Erinnerungskultur, dem Problembewusstsein für Antisemitismus in der Bevölkerung sowie auf Verschwörungsmythen und dem Einfluss, den diese auf antisemitische Haltungen üben. Aktuelle Entwicklungen wie der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, die Teuerung, der Klimawandel oder die Energieknappheit wurden im Kontext der Studie beachtet und in die Erhebung miteinbezogen, um Antisemitismus im Kontext aktueller Ereignisse zu verorten.

Pressekonferenz: Präsentation der Antisemitismusstudie 2022 durch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Eva Zeglovits (IFES, Studienleiterin) und Thomas Stern (Braintrust, Projektkoordinator)

Zeit: Dienstag, 18. April 2023, 10.00 Uhr

Ort: Parlament, Auditorium

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter medienservice @ parlament.gv.at wird gebeten. (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl