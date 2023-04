Erstmals auch in Graz: Girls! TECH UP macht Mädchen Lust auf Technik

Girls! TECH UP zeigt den Mädchen, wie spannend ihre berufliche Zukunft aussehen kann. Mit den Mitmachstationen unserer Partnerunternehmen und vielen inspirierenden weiblichen Vorbildern eröffnet unser Erlebnistag völlig neue Perspektiven Michaela Leonhardt, Initiatorin von Girls! TECH UP

Wien (OTS) - Zum ersten Mal findet der Erlebnistag Girls! TECH UP dieses Jahr auch in Graz statt. Bereits am 5. Mai 2023 können Schülerinnen an der TU Graz die vielfältigen Berufsmöglichkeiten in der Branche der Elektrotechnik und Informationstechnik kennenlernen. Die Zukunftsperspektiven für Technikerinnen und Ingenieurinnen sind besser denn je.

In der Branche der Elektrotechnik und Informationstechnik kann derzeit jede vierte Stelle nicht besetzt werden. Alleine in der Energiewirtschaft fehlen bis zu 2.000 dringend benötigte Fachkräfte – Tendenz steigend.* Zwar sind Frauen in technischen Berufen nicht mehr die Ausnahme, doch das Potenzial an weiblichen Fachkräften ist längst nicht ausgeschöpft. Dabei sind die Herausforderungen spannend wie nie: Energiewende, Digitalisierung, Automatisierung – überall spielen innovative Technologien aus der Elektrotechnik und Informationstechnik eine wesentliche Rolle. Mit einem abwechslungsreichen Programm und vielen Mitmachstationen macht der Erlebnistag Girls! TECH UP nun erstmals auch in Graz Lust auf die spannende Welt der Technik.

Ausprobieren und Kontakte knüpfen

In wenigen Schritten eine Drohne bauen, mit technischen Tricks einen Zauberwürfel lösen oder einen digitalen Stromzähler (Smart Meter) ausprobieren: Beim Girls! TECH UP-Erlebnistag können Schülerinnen ihre Talente testen, erfolgreiche Technikerinnen und Ingenieurinnen kennenlernen sowie Kontakte zu den Top-Unternehmen des Landes für berufspraktische Tage, Schnuppertage oder ein Praktikum knüpfen. „ Girls! TECH UP zeigt den Mädchen, wie spannend ihre berufliche Zukunft aussehen kann. Mit den Mitmachstationen unserer Partnerunternehmen und vielen inspirierenden weiblichen Vorbildern eröffnet unser Erlebnistag völlig neue Perspektiven “, so Initiatorin Michaela Leonhardt.

Jetzt anmelden und dabei sein

Girls! TECH UP ist eine Veranstaltung des OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik in Kooperation mit der TU Graz, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik (ETIT) und dem Büro für Gleichstellung und Frauenförderung. Der Erlebnistag findet am 5. Mai 2023 von 08.30 bis 16.00 in der TU Graz (Alte Technik, Foyer, Rechbauerstraße 12) statt und richtet sich an Schülerinnen der Unter- und Oberstufe. Teilnehmen können Einzelpersonen oder Schulklassen, eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen

Top-Unternehmen beim Erlebnistag

Folgende Projektpartner geben bei Girls! TECH UP in Graz Einblicke in die Berufsfelder der Zukunft: Andritz AG, AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG, AVL List GmbH, Energie Steiermark AG, FFG – Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH, Infineon Technologies AG, Knapp AG, Magna Steyr, NXP Semiconductors Austria GmbH & Co KG, ÖBB-Infrastruktur AG, Siemens AG Österreich & Siemens Mobility Austria GmbH, Virtual Vehicle Research GmbH. Mit dabei sind außerdem die HTBLA Graz-Gösting, die HTBLA Kaindorf, die HTL Kapfenberg und der Verein MAFALDA – Verein zur Förderung und Unterstützung von Mädchen und jungen Frauen. Der Girls! TECH UP-Erlebnistag wird unterstützt von Science Garden, der Online-Plattform für MINT-Erlebnisse in der Steiermark.

* IWI-Studie: Qualifikationen für die österreichische Industrie. Partiale: Elektro- und Elektronikindustrie (EEI), Dezember 2022

Über den OVE:

Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik ist eine moderne und unabhängige Branchenplattform und gestaltet die Entwicklung der Elektrotechnik und Informationstechnik in Zeiten des digitalen Wandels aktiv mit. Der OVE vernetzt Wissenschaft und Forschung, Wirtschaft, Energieunternehmen sowie Anwender:innen und fördert mit zahlreichen Weiterbildungsangeboten den Erfolg der Branche. Als elektrotechnische Normungsorganisation und mit seinen weiteren Kerngebieten Zertifizierung und Blitzforschung vertritt der Verband die österreichischen Interessen offiziell in internationalen Gremien. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.ove.at



Girls! TECH UP

Erlebnistag für Schülerinnen der Unter- und Oberstufe

Datum: 05.05.2023, 08:30 - 16:00 Uhr

Ort: TU Graz (Alte Technik, Foyer)

Rechbauerstraße 12, 8010 Graz, Österreich

Url: http://www.girlstechup.at

