Die Salzburger Landtagswahl bei ServusTV

So., 23.04., ab 16:45 Uhr: Wahl-Sondersendung mit exklusiver OGM-Hochrechnung, Analysen und Diskussion bei "Links. Rechts. Mitte“

Salzburg/Wals (OTS) - Spannung in Salzburg: Der Landeshauptmannpartei ÖVP werden Verluste vorausgesagt. Die Querelen der Bundes-SPÖ könnten auf das sozialdemokratische Ergebnis in Salzburg abfärben. Die FPÖ könnte zweitstärkste Partei und damit zum Königsmacher bei der Regierungsbildung werden. ServusTV berichtet umfangreich, unabhängig und neutral.



Start der Wahl-Sondersendung ist um 16:45 Uhr. Kurz nach 17:00 Uhr erstellt das renommierte Meinungsforschungsinstitut OGM exklusiv für den Salzburger Privatsender die erste Hochrechnung. Direkt im Anschluss melden sich ServusTV-Reporter mit Reaktionen und Interviews aus den Wahlzentralen der Parteien. Im Studio analysieren Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer (OGM) und der Politikwissenschafter Reinhard Heinisch gemeinsam mit den Nachrichtenmoderatoren Caroline Pospischil und Hans Martin Paar die Auswirkungen auf die Bundespolitik.



In den Servus Nachrichten um 18:00 und 19:20 Uhr folgen die neuesten Zahlen, Reaktionen der Bundesparteien und weitere Analysen in Schwerpunktsendungen.



Den Abschluss eines spannenden Wahltages bei ServusTV bildet ab 21:55 Uhr die Live-Diskussion in Links. Rechts. Mitte – Duell der Meinungsmacher.





Die Salzburger Landtagswahl bei ServusTV

Am Sonntag, den 23.04., ab 16:45 Uhr



Rückfragen & Kontakt:

ServusTV

Christoph Ammerer

Programmkommunikation

0662 84224421602

christoph.ammerer @ servustv.com