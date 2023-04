Familienmesse FAMILY+ in Tulln powered by NÖ Familienpass

LR Teschl-Hofmeister: Ein abwechslungsreiches Wochenende mit Spiel- und Infomöglichkeiten bei ermäßigtem Eintritt für Familien mit dem NÖ Familienpass

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit dem Messeformat FAMILY+ fand am Wochenende, von 14.-16. April, ein echtes Familienhighlight in der Messe Tulln statt. Besucherinnen und Besucher erwartete bei der Familienmesse für alle Generationen ein echtes Programmfeuerwerk. Neben den abwechslungsreichen Bühnenshows gab es Neuigkeiten und Tipps rund um Games and Fun, Basteln, Kreativ und Deko, Freizeit, Sport und Mobilität sowie zahlreiche Serviceangebote. Mit dem Messeticket konnten auch die Modellbautage besucht werden, die ebenfalls an diesem Wochenende stattfanden. „Die FAMILY+ Messe ist ein Highlight für unsere Familien. Für die Inhaberinnen und Inhaber des NÖ Familienpasses gibt es den Eintritt zum halben Preis. Damit sorgen wir für mehr Familienzeit und können zusätzlich das Familienbudget entlasten“, freute sich Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bereits im Vorfeld.

Mit der offiziellen Eröffnung der FAMILY+ gab Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister am Samstagvormittag auch den Startschuss in ein spannendes Jubiläumsjahr mit dem NÖ Familienpass. „Es freut mich enorm, dass wir den Auftakt des Jubiläums ,40 Jahre NÖ Familienpass‘ im Rahmen der Familienmesse mit jenen feiern dürfen, deren Partner der NÖ Familienpass seit 40 Jahren ist, nämlich mit den Familien aus Niederösterreich! Wir unterstreichen damit die starke Partnerschaft, die seit mehreren Generationen zwischen den Familien und dem NÖ Familienpass besteht.“

Der NÖ Familienpass kann jederzeit online beantragt werden. Einzige Voraussetzung ist, dass entweder das Kind oder die besitzhabende Person des NÖ Familienpasses den ordentlichen Wohnsitz in Niederösterreich hat. Alle Infos online unter www.familienpass.at.

Weitere Informationen: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, karin.feldhofer @ noel.gv.at

