Vier Verkehrstote in der vergangenen Woche

82 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 16. April 2023

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Fußgänger und zwei Pkw-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 11. April 2023, im Bezirk Kitzbühel, Tirol, bei dem ein 86-jähriger Pkw-Lenker getötet wurde. Der 86-Jährige fuhr mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße in Richtung einer Kreuzung mit einer Landesstraße B. Als dieser in die Kreuzung einfuhr, übersah er vermutlich einen herannahenden Sattelzug, der mit Schotter beladen war. Der 23-jährige Lenker des Schwerfahrzeuges versuchte noch auszuweichen, prallte jedoch mit der Fahrzeugfront gegen die Fahrerseite des einfahrenden Pkw. Trotz der raschen Bergung des 86-Jährigen, verstarb dieser noch am Unfallort an seinen Verletzungen. Der Alkomattest mit dem Lkw-Lenker verlief negativ. Am Wochenende verunglückte kein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Je zwei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße B und einer Gemeindestraße ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Tirol und je einer in Niederösterreich und Wien beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursache waren in zwei Fällen ein Fehlverhalten des Fußgängers und in je einem Fall eine nichtangepasste Geschwindigkeit und eine Vorrangverletzung. Ein Verkehrstoter war ein ausländischer Staatsangehöriger.

Vom 1. Jänner bis 16. April 2023 gab es im österreichischen Straßennetz 82 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 101 und 2021 60.

