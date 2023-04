NEOS: Noch ein Jahr schwarz-grünen Stillstand kann sich Österreich nicht leisten

Hoyos: „ÖVP und Grüne sollen neue Ehrlichkeit an den Tag legen und zugeben, dass sie am Ende sind.“

Wien (OTS) - „So offen wie Alma Zadić hat noch kein Regierungsmitglied zugegeben, dass diese Regierung nichts mehr arbeitet, sondern nur mehr blockiert, streitet und die Zeit bis zur nächsten Wahl absitzt“, sagt NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos zur heutigen Pressestunde. „Aus dem Märchen vom ,Besten aus beiden Welten‘ ist ein andauernder Stillstand geworden. Das kann sich Österreich nicht leisten.“

Es gehe ja nicht nur im Justizbereich nichts weiter, so Hoyos. „Und beide Regierungsparteien tragen die Schuld an diesem Stillstand. ÖVP und Grüne sind dringend aufgerufen, eine neue Ehrlichkeit an den Tag zu legen und zu sagen: ,Wir sind am Ende.’. Es gibt so viele Baustellen, so viel dringenden Reformbedarf, so viel zu tun. Angesichts der zahlreichen Herausforderungen vom Klimawandel über unsere Sicherheit bis hin zur Teuerung und der Personalnot ist keine Zeit zu verlieren. Neuwahlen scheinen der einzige Ausweg. Immer mehr Menschen vermissen Lösungen und fragen sich: Worauf warten?“

