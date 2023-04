FPÖ – Hafenecker: ÖVP-Grüner Kuschelkurs mit Klimaterroristen gefährdet unbescholtene Bürger

FPÖ erneuert Forderung nach Beobachtung der Klimaterroristen durch den Verfassungsschutz sowie die Schaffung des Deliktes „Behinderung der Hilfeleistung“ im Strafgesetzbuch

Wien (OTS) - „Klima-Kleber bremsten in Graz Operationen aus“ lautete gestern eine Überschrift in der "Kronen Zeitung". Ein Grazer Chirurg kam wegen der Klima-Kleber viel zu spät in die Klinik und mehrere Operationen mussten nach hinten verschoben werden. „Verwaltungsstrafen reichen schon lange nicht mehr aus. Es braucht dringend die Beobachtung der Klimaterroristen durch den Verfassungsschutz sowie die Schaffung des Deliktes ‘Behinderung der Hilfeleistung‘ im Strafgesetzbuch. ÖVP und Grüne müssen endlich aufhören, ihre Hand über die Klimaterroristen zu halten, denn so bringen sie unbescholtene Bürger in Gefahr. Wenn sie dazu nicht bereit sind, müssen sie die Regierungsbank verlassen und Platz für Politiker machen, die bereit dazu sind. Mit uns als bestimmende Kraft werden solche Straftaten sicher nicht ungeahndet bleiben“, so der FPÖ-Verkehrssprecher und Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA heute.



Anstatt des schwarz-grünen Kuschelkurses brauche es endlich die volle Gesetzeshärte. „Die Klimaterroristen setzen zur Durchsetzung ihrer politischen Agenda auf den bewussten Gesetzesverstoß und gefährden damit bewusst und somit vorsätzlich Menschenleben. Das haben sie am Freitag in Graz wieder einmal bewiesen. Eine Operation ist doch kein Kindergeburtstag. Neben der hohen nervlichen Belastung für die Patienten bedarf es auch einer medikamentösen Vorbereitung und diese ist genau eingetaktet. Am Freitag ging es für die Patienten noch einmal glimpflich aus, wenn hier aber nicht endlich eingegriffen wird, könnte wirklich bald ein Menschenleben auf das Konto dieser Klimakleber gehen. Das stört diese Terroristen aber augenscheinlich nicht. Sie nehmen das wohl in Kauf“, so Hafenecker abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at