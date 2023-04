REMINDER 17.4.: Auftakt zum Wiener Klimateam mit StR Czernohorszky, GR Gara und Bezirksvorsteher*innen Rumelhart, Nossek und Papai

Wien (OTS) - Nach dem erfolgreichen Pilotjahr 2022 startet das Wiener Klimateam am 17. April 2023 in die zweite Runde. Wiener*innen können wieder ihre Ideen fürs Wiener Klima einreichen, dieses Jahr in den Bezirken Mariahilf, Währing und Floridsdorf.

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, Gemeinderat Stefan Gara, Bezirksvorsteher Markus Rumelhart, Bezirksvorsteherin Silvia Nossek und Bezirksvorsteher Georg Papai präsentieren mit Projektleiterin Wencke Hertzsch morgen Montag, den 17. April, um 12 Uhr den zweiten Durchgang dieses innovativen Beteiligungsprojekts.

Mediengespräch zum Auftakt des Wiener Klimateams

Zeit: Montag, 17. April 2023, 12 Uhr

Ort: Rathauspark, beim Springbrunnen (in Blickrichtung Rathaus rechts), 1010 Wien

Achtung: Bei Schlechtwetter findet das Mediengespräch in der Volkshalle im Wiener Rathaus statt.

