FPÖ – Schnedlitz: „Es darf kein türkischer Wahlkampf in Österreich zugelassen werden“

„Österreichische Regierung muss diese - möglicherweise schon geplanten - Auftritte von türkischen Ministern konsequent verbieten“

Wien (OTS) - „Es darf kein türkischer Wahlkampf in Österreich zugelassen werden. Derartige Wahlkampfauftritte von türkischen Politikern haben in unserem Land nichts verloren“, stellte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz zum gestrigen Auftritt des türkischen Außenministers bei einer Fastenbrechen-Veranstaltung in Wien klar.

„ÖVP-Kanzler Nehammer und sein Außenminister müssen der türkischen Führung ganz klar und auch mit Nachdruck klarmachen, dass solche Auftritte von Ministern oder des Präsidenten in Österreich nicht erwünscht sind, da es sich dabei nicht um Privatpersonen handelt. Die österreichische Regierung muss daher diese - möglicherweise schon geplanten - Auftritte konsequent verbieten. Wenn der türkische Staatschef Erdogan Wahlkampf machen möchte, dann soll er das in der Türkei machen, aber nicht bei uns“, so der FPÖ-Generalsekretär.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at