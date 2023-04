WEMIX sucht weltweit Teilnehmer für WONDER DAO

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Der führende Blockchain-Entwickler WEMIX gab eine weltweite Rekrutierung für die neu gegründete WONDER DAO bekannt. WONDER DAO ist die erste DAO, die auf der NILE-Plattform (NFT Is Life Evolution) gestartet wurde. Sie ist für die erste Node der 40 WONDERS verantwortlich - die Node-Council-Partner (NCPs) des WEMIX3.0-Mainnets. Die Mitglieder werden sich mit anderen NCPs zusammenschließen, um zum stabilen Betrieb des WEMIX3.0-Mainnets sowie zum Wachstum der DAO und des WEMIX-Mega-Ökosystems beizutragen.

WONDER einer der 40 Node-Council-Partner des WEMIX3.0-Mainnet

NCPs bieten dem Mainnet ein Höchstmaß an Sicherheit und tragen zur Entwicklung und zum Wachstum des WEMIX-Mega-Ökosystems bei. So wird der Grundstein für ein neues Web3-Leben auf der Basis von WEMIX3.0 gelegt.

Der Teilnahmeprozess für WONDER DAO Station beinhaltet die Beteiligung an der Rekrutierung mit WEMIX und den Erwerb von WONDER (DAO Token, WDR) nach dem Ende der Rekrutierungsperiode. Anschließend können sich die Teilnehmer dafür entscheiden,WONDER (Governance Token) zu erwerben, indem sie WDR nach eigenem Ermessen staken, um an künftigen Entscheidungen im DAO- und WEMIX 3.0 Mainnet-Ökosystem teilzuhaben.

WONDER DAO ist eine dezentralisierte, autonome Organisation, die das NEITH-Protokoll nutzt. Das Protokoll ist eine modulare Plattform, die alle DAO-Operationen, eine mühelose Organisation der Community und die Erstellung von Eigen-Tokenomics ermöglicht.

Die DAO nutzt die PMR (Block Minting Reward), die den 40 WONDERS zugewiesen wurde, um zum Wachstum der DAO und des WEMIX-Mega-Ökosystems beizutragen.

Gemäß den intelligenten Verträgen (Smart Contracts) des NEITH-Protokolls wird PMR entweder für die DAO reserviert oder für Token-Rückkäufe verwendet. Zurückgekaufte DAO-Token werden vernichtet oder verteilt, um den Wert des DAO-Tokens zu stabilisieren und den Status der Governance-Mitgliedschaft zu stärken. So wird ein Eigen-Tokenomics-Rahmen geschaffen, der einen positiven Kreislauf fördert und die Ausweitung des Mainnet-Ökosystems unterstützt.

Weitere Informationen zu WONDER DAO finden Sie auf https://www.nile.io/dao/wonder/station.

Teilnahmedetails

Rekrutierungszeitplan: 14. April 2023, 11:00 Uhr ~ 24. April 2023, 11:00 Uhr (UTC+9)

Rekrutierungsmethode: WEMIX-Teilnahme während des Rekrutierungszeitraums und anteilsmäßiger Erhalt von WONDER-Tokens (WDR)

Rekrutierungszielbetrag: 1.700.010 WEMIX

Teilnahmekriterien: Mindestens 10 WEMIX, ohne Höchstgrenze

WONDER-Emissionen: 1.900.010 WDR

WONDER-Distributionsmenge: 1.700.010 WDR

WONDER-Wechselkurs: 1 WEMIX = 1 WDR

Derzeit werden 200.000 WEMIX und 200.000 WDR der gesamten WONDER-Emissionen zur Schaffung von Liquiditätspools verwendet.

Die neu ins Leben gerufene WONDER DAO nutzt die PMR (Block Minting Reward), die den 40 WONDERS zugewiesen wurde, um zum Wachstum der DAO und des WEMIX-Mega-Ökosystems beizutragen. Mit dem NEITH-Protokoll wird ein selbsterhaltendes Tokenomics-System geschaffen und eine transparente, sich laufend weiterentwickelnde Gemeinschaft durch On-Chain-Governance gefördert. Werden Sie Teil von WONDER DAO bei und weisen Sie den Weg in eine bessere Zukunft!

Informationen zu Wemade und WEMIX

Das in Korea ansässige Unternehmen Wemade ist ein renommierter Branchenführer in der Spieleentwicklung und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung. Die Spielebranche wendet sich der Blockchain-Technologie zu und Wemade steht in diesem Zusammenhang an der Spitze einer Veränderung, wie sie pro Generation nur ein einziges Mal vorkommt. Mit seiner Tochtergesellschaft WEMIX möchte Wemade die Einführung der Blockchain-Technologie durch den Aufbau eines erfahrungsbasierten, plattformgestützten und serviceorientierten Mega-Ökosystems beschleunigen. Dieses Ökosystem bietet ein breites Spektrum an intuitiven, praktischen und benutzerfreundlichen Web3-Diensten für alle.

Informationen zu NILE

NILE ist die weltweit erste DAO-powered Blockchain-NFT-Plattform, die auf einer vollständig dezentralisierten intelligenten Vertragsinfrastruktur basiert, die die Art und Weise, wie wir Inspiration, Kreativität und Chancen identifizieren und zum Ausdruck bringen, neu definieren wird. NILE ermöglicht die Schaffung und Verwaltung vertrauensloser („trustless"), transparenter Projekte in Form von Konzerten, Kunstausstellungen, Sport, Musik, Investitionen und sogar Unternehmen über die DAO. Weitere Informationen finden Sie auf www.nile.io.

