AVISO: Bundeskanzler Nehammer besucht BMW Group Werk Steyr

Medientermine am 18. April 2023

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 18. April besucht Bundeskanzler Karl Nehammer das BMW Group Werk Steyr. Am oberösterreichischen Standort entstehen E-Antriebe der nächsten Generationen, die sowohl die Transformation der Mobilität sowie Arbeitsplätze am Standort auch in Zukunft garantieren.

Bei einer Werksführung besichtigt der Bundeskanzler das Ausbildungszentrum, die Motorenmontage und die Baustelle des Neubaus für die E-Antriebsproduktion. Der Besuch endet mit einem Pressestatement des Bundeskanzlers.

Termine für Medien:

12.15 Uhr

Abfahrt Shuttlebus vom Bundeskanzleramt zum BMW Group Werk Steyr (Ankunft um ca. 14.30 Uhr)

14.40 Uhr

Eintreffen und gemeinsame Werksbesichtigung

FOTO- und FILMTERMIN

anschl.

PRESSESTATEMENT mit Bundeskanzler Nehammer

Ort: BMW Group Werk Steyr, Hinterbergerstraße 2, 4400 Steyr (Einlass ab 14.15 Uhr)

Ca. 17.15 Uhr

Abfahrt Shuttlebus vom BMW Group Werk Steyr zurück zum Bundeskanzleramt (Ankunft um ca. 19.30 Uhr)





