WKÖ-Fachverband Film gratuliert Peter Schernhuber zur Bestellung als Leiter der Abteilung „Film“ im BMKOES

Obmann Alexander Dumreicher-Ivanceanu: Filmexperte steht an der Spitze der filmpolitischen Fachabteilung

Wien (OTS) - Der Filmexperte Peter Schernhuber wurde nunmehr zum Leiter der Abteilung „Film“ im Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) bestellt. „Ich gratuliere Peter Schernhuber herzlich zu dieser Bestellung und wünsche ihm für seine neue Aufgabe alles Gute und viel Erfolg. Peter Schernhuber ist als profunder Kenner der Filmwirtschaft und des Filmschaffens in Österreich eine exzellente Bestellung“, betont Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Obmann des Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ): „Ich freue mich, dass die von Vizekanzler Werner Kogler und Staatssekretärin Andrea Mayer eingesetzte unabhängige Auswahlkommission eine ausgezeichnete Entscheidung getroffen hat. Mit Peter Schernhuber ist ein Verantwortungsträger eingesetzt, der alle fachlichen Voraussetzungen mitbringt, dass der Filmstandort Österreich auf fachlicher Ebene in kultur- und wirtschaftspoltischen Belangen weiter nach vorne blicken kann.“

Peter Schernhuber folgt in dieser wichtigen Funktion Barbara Fränzen nach, die ihren Ruhestand angetreten hat und für ihre erfolgreiche Tätigkeit und ihre Verdienste um die Belange der österreichischen Filmwirtschaft mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet wurde.

„Mein Dank gilt den scheidenden Indentanten der Diagonale - dem Festival des österreichischen Films - Peter Schernhuber und Sebastian Höglinger, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die Unterstützung für die Filmbranche. Sie haben die Diagonale zu dem gemacht haben, was sie heute ist, ein Ort der Begeisterung für Film und das gemeinsame Erleben von Kino. Ab Juni 2023 folgen Claudia Slanar und Dominik Kamalzadeh dem langjährigen Führungsduo der Diagonale nach. Als gesetzliche Interessenvertretung der Film- und Musikwirtschaft freuen wir uns auf eine zukünftige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der neuen kaufmännischen und künstlerischen Leitung des Festival 2024 bis 2027. Der Fachverband der Film- und Musikwirtschaft wird sich dabei auch weiterhin als zuverlässiger Partner erweisen“, so Dumreicher-Ivanceanu abschließend. (PWK105)

