VPNÖ-Ebner zu SPÖ-Zwander: Genau das ist das Problem der kleinen elitären Wiener SPÖ Führung in NÖ

St. Pölten (OTS) - „Genau das ist das Problem der kleinen elitären Wiener SPÖ Führung in NÖ – die SPÖ NÖ ist nicht Opposition, sie ist in der NÖ Landesregierung vertreten“, hält VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner zur folgenden mittels OTS verbreiteten Aussage von SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander fest, „Unsere Oppositionsarbeit legen wir hart in der Sache, aber freundlich und konstruktiv im Ton an - und das wird sich auch nicht ändern“.

