„Sport am Sonntag“ über Lucas Auers Weg zurück ins Cockpit

Am 16. April um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 16. April 2023 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Fußball: Kevin Danso gegen Messi & Co

Nationalteamspieler Kevin Danso spielt im französischen Ligaschlager gegen die Superstars von Paris Saint-Germain.

Motorsport: Lucas Auer auf dem Weg zurück ins Cockpit

Nach seinem Crash in Daytona mit mehreren Wirbelbrüchen will der Tiroler wieder zurück auf die Rennstrecke.

Rodeln: Wolfgang Kindl & Lorenz Koller live im Studio

Der Trainingsauftakt der Rodler im Windkanal der Uni Graz.

Tennis: Das Duell gegen die USA

Das österreichische Tennis-Damen-Nationalteam kämpft in Florida um den Einzug ins Finalturnier des Billie-Jean-King-Cups.

Freestyle: Interview mit Avital Carroll

Die in den USA aufgewachsene Buckelpisten-Athletin konnte zwei WM-Medaillen für Österreich holen. Im Gespräch erzählt sie von der Flucht ihrer Oma vor dem Holocaust in die USA.

