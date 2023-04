SPÖ-Zwander: Unzufriedenheit in der ÖVP über Wortbruch-Koalition mit der FPÖ wächst offenbar täglich

ÖVP-Granden wissen, diese Koalition passt nicht zu Niederösterreich. Land hat sich Regierung verdient, die an Verbesserungen für die Menschen arbeitet

St. Pölten (OTS) - "Der heutige Rundumschlag von ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner unterstreicht, was längst die Spatzen vom Dach pfeifen: Die Unzufriedenheit in der ÖVP über die Wortbruch-Koalition mit der FPÖ wächst. Schwarze Granden haben völlig nachvollziehbar und zurecht kein Interesse daran, von der Kickl-FPÖ in Niederösterreich vorgeführt zu werden. Diese Koalition passt auch nicht zu Niederösterreich. Es mag menschlich nachvollziehbar sein, dass Ebner vor diesem Hintergrund ausgerechnet auf die zu ihrem Wort stehende SPÖ losschlägt - es offenbart aber vor allem die tiefe Verzweiflung der Volkspartei. Die SPÖ steht für diese Schlammschlacht nicht zur Verfügung. Wir haben von Anfang an auf Inhalte gesetzt und unsere Hand bleibt zur Zusammenarbeit und Umsetzung von Verbesserungen ausgestreckt. Unsere Oppositionsarbeit legen wir hart in der Sache, aber freundlich und konstruktiv im Ton an - und das wird sich auch nicht ändern", erklärt SPÖ-NÖ-Landesgeschäfsführer Wolfgang Zwander zu den zunehmend erratisch wirkenden Ausbrüchen des ÖVP-Landesgeschäftsführers.

