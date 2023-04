Jubiläumsfeier zu 100 Jahre „Niederösterreichische Versicherung“

LH Mikl-Leitner: NV hat hohen Stellenwert im Bundesland

St.Pölten (OTS) - Im Jahr 1923 wurde die „Erste n.oe. Brandschaden-Versicherungsaktiengesellschaft“ gegründet. Aus diesem Grund fand heute eine Jubiläumsfeier anlässlich 100 Jahre Niederösterreichische Versicherung (NV) mit Ehrengästen und Wegbegleitern rund um Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vor dem Klangturm im Regierungsviertel statt.

„Gerade heute an diesem Jubeltag spürt man den hohen Stellenwert, den die Niederösterreichische Versicherung für uns im Bundesland Niederösterreich hat“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Festzelt. Das Land Niederösterreich sei auf „das Engste mit der Niederösterreichischen Versicherung verbunden, die Zusammenarbeit funktioniert auf Zuruf“, so die Landeshauptfrau weiters. Voriges Jahr habe das Bundesland 100 Jahre Eigenständigkeit gefeiert, heuer ziehe die NV nach und feiere ihr Jubiläum. Diese 100 Jahre seien von „unglaublichen Herausforderungen“ geprägt gewesen, sagte sie und führte die „harte Aufbauarbeit“ nach dem Zweiten Weltkrieg, den Fall des Eisernen Vorhanges, den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union oder die Landeshauptstadtwerdung von St. Pölten an. „Niederösterreich und die NV haben es immer wieder verstanden, all diese Herausforderungen anzunehmen und daraus Chancen für eine äußerst dynamische Entwicklung zu machen.“

Heute verspüre man, so Mikl-Leitner, eine Zeitenwende, wenn man an den Klimawandel, die globalen Krisen oder den Krieg in der Ukraine denke. All das habe Auswirkungen auf die Menschen im Land, unter anderem durch die Teuerung, die Inflation oder die unterbrochenen und verzögerten Lieferketten. „Es ist uns seitens des Landes wichtig, die Menschen hier nicht nur moralisch und mental durch diese schwierige und herausfordernde Zeit zu begleiten, sondern auch finanziell zu unterstützen mit dem neuen Heiz- und Wohnkostenzuschuss. Genauso wie wir in dieser schwierigen Zeit unterstützen wollen, ist es der NV auch ganz wichtig, zu unterstützen“, ergänzte sie. Der NV wünsche Mikl-Leitner weiterhin wirtschaftlichen Erfolg, viel Kreativität und Innovationskraft sowie weiterhin Erfolgsgeschichte zu schreiben.

NV-Generaldirektor Stefan Jauk unterstrich, dass es „sehr viele Menschen sind, die die Erfolgsgeschichte der Niederösterreichischen Versicherung geschrieben haben. Es sind unsere Kunden, unsere Mitarbeiter, die Eigentümer, die Entscheidungsträger, aber es sind auch sehr viele öffentliche Institutionen und Partner. Bei der NV wurde immer der Mensch in den Mittelpunkt gestellt. Und ich glaube das bringt langfristig diesen Erfolg. Wir haben unsere Werte Vertrauen, Verantwortung und Zusammenhalt immer an die oberste Stelle gestellt, verbunden mit der Nähe zu den Menschen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg und das Erfolgsgeheimnis.“

Landwirtschaftskammerdirektor und NV-Aufsichtsratspräsident Franz Raab führte den hohen Stellenwert der NV für die Landwirtschaft an:

„Die Versicherung wurde vor 100 Jahren gegründet, die Landwirtschaftskammer vor 101 Jahren. Eines der ersten Dinge der Landwirtschaftskammer war die Gründung einer Versicherung.“ Das Erfolgsgeheimnis der Versicherung sei, dass „sie immer da ist, wenn man Hilfe braucht. Es gibt eine individuelle und persönliche Betreuung, die einzigartig in diesem Marktumfeld ist“, so Raab.

Der ehemalige NV-Generaldirektor Hubert Schultes sprach in seinen Ausführungen von einem „bewegenden Moment“, da er die Feier zum Abschied in den vor zwei Jahren angetretenen Ruhestand nutzte: „Es freut mich ganz besonders, dass ich bei so einem erhebenden Moment Abschied nehmen darf.“

