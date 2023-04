„Hohes Haus“ über einen roten Wahlkampf

Roter Wahlkampf

Die SPÖ ist weiter mit sich beschäftigt. Von den 73 Bewerberinnen und Bewerbern um die Parteispitze sind nach der Prüfung durch die Wahlkommission nur die drei bekanntesten übrig geblieben: Pamela Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil und Andreas Babler. Von Ende April bis Mitte Mai haben die knapp 150.000 Parteimitglieder die Möglichkeit, ihre Präferenz zu zeigen, bevor dann am 3. Juni beim außerordentlichen Bundesparteitag in Linz die Parteispitze neu bestimmt wird. Marcus Blecha mit einer Innenschau in den parteiinternen roten Wahlkampf.

Studiogast ist Nationalrat Maximilian Lercher, er ist Mitorganisator der „Freundschaftstour“, mit der Hans Peter Doskozil um Stimmen wirbt.

Salzburg wählt

Am 23. April wählt Salzburg einen neuen Landtag. Derzeit regiert in Salzburg Österreichs einzige Dreier-Koalition mit der ÖVP, den Grünen und den NEOS. Laut Umfragen ist derzeit offen, ob die NEOS den Wiedereinzug in den Landtag schaffen oder an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Der ÖVP werden Verluste vorausgesagt, die FPÖ dürfte stark zulegen. Susanne Däubel hat Nationalratsabgeordnete der fünf Parlamentsparteien beim Wahlkampf begleitet und die Stimmung eingefangen.

Kulturelle Identität

Sechs autochthone Volksgruppen gibt es in Österreich und somit sechs verfassungsmäßig geschützte Sprachen dieser ethnischen Minderheiten. Neben der gesellschaftlichen Inklusion ist vor allem die Sprachenpolitik zentrales Anliegen aller Volksgruppen. Claus Bruckmann nimmt eine parlamentarische Veranstaltung zum Anlass, die Entwicklungen und Herausforderungen der autochthonen Volksgruppen in Österreich näher zu beleuchten.

