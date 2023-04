Erwachsenenbildung – Öffentliche Betriebsversammlungen am 18. April

Kein Ergebnis nach drei KV-Verhandlungsrunden - Angebot der Arbeitgeber unzureichend Kein Ergebnis nach drei KV-Verhandlungsrunden - Angebot der Arbeitgeber unzureichend

Wien. (OTS) - Nachdem nach bisher drei KV-Verhandlungsrunden kein Ergebnis für die etwa 9.000 Beschäftigten in der österreichischen Erwachsenenbildung (BABE) erzielt werden konnte, tragen die Beschäftigten ihre Forderungen nun an die Öffentlichkeit. Am Dienstag, den 18. April, findet mit Unterstützung der Gewerkschaften GPA und vida in Wien eine Betriebsversammlung im öffentlichen Raum statt. ++++

Trotz der starken Teuerung hat die Arbeitgeberseite kein adäquates Angebot auf den Tisch gelegt. „Das aktuelle Angebot von 9 Prozent deckt gerade einmal die durchschnittliche Inflationsrate ab und würde deutliche Kaufkraftverluste für die Beschäftigten bedeuten. Hinzu kommt, dass die Kolleginnen und Kollegen in den letzten Jahren der Pandemie enorm viel geleistet und die Bildungseinrichtungen gut verdient haben“, so der Verhandlungsleiter der ArbeitnehmerInnen, Nerijus Soukup

Die Verhandlungen werden am Mittwoch, 19.4.2023 weitergeführt.

Wir laden auch die VertreterInnen der Medien herzlich zur öffentlichen Betriebsversammlung ein.

Ort: Mariahilfer Straße, Platz der Menschenrechte, 1070 Wien

Zeit: Dienstag, 18. April 2023, 10 Uhr





