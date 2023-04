THE FEST: Das MAK nahm sich die praktische Übung des Feierns vor

Rund 1.000 Gäste aus Kultur und Wirtschaft feierten bei dem mit Künstler*innen entworfenen Festprogramm

Wien (OTS) - Rund 1.000 Gäste aus Kunst, Design, Architektur, Mode und Wirtschaft feierten und tanzten gestern, 13. April 2023, bei „THE FEST – die praktische Übung: Dinner & Künstler*innenfest“ im MAK. Den Rahmen für den festlich performativen Abend bildete die Ausstellung „THE FEST. Zwischen Repräsentation und Aufruhr“. Im Sinne der in der Ausstellung gezeigten Künstler*innenfeste nahm sich das MAK die praktische Übung des Feierns vor und lud zu einem mit Künstler*innen entworfenen Festprogramm sowie gemeinsam mit der MARS (MAK Art Society) zu einem außergewöhnlichen, mit Künstler*innen umgesetzten Dinner für 240 Gäste.



Künstler*innen haben seit jeher Festkompetenz bewiesen, Feste geplant, entworfen, umgesetzt und nicht selten mitgefeiert. Lilli Hollein, Generaldirektorin des MAK: „Wir bewahren im MAK Dokumente von rauschenden Festen, von Künstler*innenfesten und von ungeheuren Gestaltungsideen auf. Als Teil der Ausstellung „THE FEST“ war es uns ein Anliegen, die Tradition und den Gestaltungsreichtum der Künstler*innenfeste mit einer praktischen Übung ins Heute weiterzuschreiben. Ich bedanke mich herzlich bei allen beteiligten Künstler*innen dieses außergewöhnlichen Abends und bei unseren zahlreichen Gästen, die mit dem MAK mitgefeiert haben.“



Ein von Matthias Zykan konzipiertes Programm zog sich bei „THE FEST – die praktische Übung“ durch die Nacht. Viele Protagonist*innen der von Brigitte Felderer kuratierten Ausstellung sowie weitere eingeladene Künstler*innen trugen dazu bei: Alma Bektas (Blumeninstallation Dinner), Apocalypso Mike (live), Cassy / Kwench Records (DJ-Set), Edition Hawara (DJ-Set), Saxophon/Fanfare: F:X2, Flo Real (DJ-Set), Gelatin (Videos), Thomas Hörl (Installation und Video), Jazzpanoptikum (Tobias Pils, Patrick Pulsinger, Matthias Zykan), Markus And His Flowers, Merchstand by RatRights, Peter Sandbichler (Bargestaltung und Luster sowie künstlerische Gestaltung der Dinnertische), Phäochromatische Ordination (mit Dr. Stephan Wildner & Mag. Alexander Ehrmann, Manfred Hofer, Julia Schwarz & Franziskus Matiasovits), ZAWORKA (musikalische Performance) sowie Maria Ziegelböck und Michèle Pagel (Fotoshooting). Auch über das MAK hinaus erstreckte sich die Party: Der Würstelstand neben dem MAK wurde für den Abend vom MAK und von XO Grill „übernommen“.



Gemeinsam mit den an der praktischen Übung beteiligten Künstler*innen feierten unter anderem Martin Böhm, Ramesch Daha, Jeremy Deller, Julius Deutschbauer, Brigitte Felderer, Andreas Fogarasi, Sébastien de Ganay, Georg Geyer, Cornelius Grupp, Gerti Gürtler, Anna Jermolaewa, Jakob Lena Knebl, Alice Stori Liechtenstein, Proschat Madani, Petar Petrov, Maria und Christian Planegger, Susanne Porsche, Florian Pumhösl, Hanna Putz, Daniel Richter, Stella Rollig, Angelika und Wolfgang Rosam, Rolf Sachs, Peter Sandbichler, Hans Schabus, Alexander Schallenberg, Hubert Scheibl, Ashley Hans Scheirl, Markus Schinwald, Eva Schlegel, Aki und Francesca Schwarzenberg und Lila Schwarzenberg, Daniel Serafin, Jasper Sharp, Johannes Strohmayer, Sophie Thun, Milica Tomić, Manfred Wakolbinger, Hans Weigand, Laurence Yansouni, Heimo Zobernig.



Bilder des Abends finden Sie hier: Link zur Presseseite.

Rückfragen & Kontakt:

MAK-Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Judith Anna Schwarz-Jungmann (Leitung)

Sandra Hell-Ghignone, Ulrike Sedlmayr

T: +43 1 711 36-213, -212, -210

presse @ MAK.at

MAK.at