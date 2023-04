AVISO Pressekonferenz: Gewaltprävention an Wiener Schulen: die Rechtsanwaltschaft klärt auf!

Neuauflage der Kooperation von Bildungsdirektion für Wien und Rechtsanwaltskammer Wien mit Schwerpunkt „Hass im Netz“

Wien (OTS/RK) - Rund 10.000 Schülerinnen und Schüler an 107 Schulen haben im Sommersemester 2022 ein Mitglied der Wiener Rechtsanwaltskammer an ihre Schule eingeladen. Die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte klärten die Jugendlichen der 7. bis 9. Schulstufe darüber auf, was strafbare Handlungen und mögliche Folgen sind.

Aufgrund des Erfolgs wird die Initiative der Bildungsdirektion Wien und der Rechtsanwaltskammer Wien mit Fokus auf den digitalen Raum fortgesetzt.

Ihre Gesprächspartner/innen sind:

Mag. Heinrich Himmer, Bildungsdirektor für Wien

Univ.-Prof. Dr. Michael Enzinger, Präsident Rechtsanwaltskammer Wien

Dr. Kerstin König, Rechtsanwältin in Wien und teilnehmende Vortragende 2022

Thomas Steinhart, Bezirksvorsteher Simmering

Schulleiter Gerd Bauer, MS Enkplatz² - Die Kreativschule

Zeit: Mittwoch, 19. April 2023, 9:30 Uhr

Ort: Mittelschule Enkplatz 4/II, 1110 Wien

Medienvertreter/innen sind dazu herzlich eingeladen!

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Tabea Nica Petra Grießner

Mediensprecherin Bildungsdirektor Heinrich Himmer

Tel: 01/525 25 77014

Mail: tabea.griessner @ bildung-wien.gv.at