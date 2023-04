Wiener Stadthalle trauert um Veranstaltungs- und Tennis-Mastermind Leo-Günther Huemer

Wien (OTS/RK) - Mit dem Tod von Leo-Günther Huemer geht eine historische Ära in der Wiener Stadthalle zu Ende. In Linz geboren, besuchte er in Wien die Hochschule für Welthandel und wurde 1962 vom damaligen Geschäftsführer Adolf Eder in die Wiener Stadthalle, ein Unternehmen der Wien Holding, geholt.

Er setzte mit Großveranstaltungen bedeutende Zeichen im Veranstaltungsbusiness der Zeit, war Projektleiter für die "Wiener Internationale Gartenschau 1964", übernahm 1966 die Leitung der Veranstaltungsabteilung der Wiener Stadthalle und er gilt als „Erfinder“ des Tennisturniers in der Wiener Stadthalle.

Im Laufe der Jahrzehnte zeichnete Leo-Günther Huemer in der Wiener Stadthalle für viele Großveranstaltungen verantwortlich und entwickelte diese weiter, wie beispielsweise "400 Jahre Spanische Hofreitschule" (1972), den UNO Weltkongress (1979) und die Gastspiele der Arena di Verona (ab 1980) – von Aida bis Zauberflöte. Er stellte persönlich den in seiner Zeit populären und in Hochblüte befindlichen Zirkus „Artisten Tiere Attraktionen“ zusammen, buchte u. a. in Moskau und Monte Carlo preisgekrönte Zirkusnummern und engagierte Pierre Brice als Winnetou. Legendär waren auch das Stadthallen Hallenfußballturnier, die Blumenschauen Flora und Botanica sowie unzählige weitere Highlights, die Generationen begeisterten.



Turnierdirektor des größten Tennisevents Österreichs

1974 erfand Leo-Günther Huemer gemeinsam mit dem Sportjournalisten Hermann Fuchs das Tennisturnier in der Wiener Stadthalle, die damaligen Vienna Open, woraus die heutigen Erste Bank Open hervorgingen, und stand dem bedeutendsten Tennisevent Österreichs bis 2007 als Turnierleiter vor.

„Leo-Günther Huemer hat die Geschichte der Wiener Stadthalle maßgeblich geprägt und war für viele erfolgreiche Großveranstaltungen verantwortlich. Ihm haben wir es auch zu verdanken, dass wir ein jährliches Tennisturnier auf der ATP-Tour in Wien ausrichten können. Damals starteten wir mit einem Preisgeld von 25.000 US-Dollar und mittlerweile sind die ‚Erste Bank Open‘ in der Wiener Stadthalle eine der größten jährlich wiederkehrenden Sportveranstaltungen Österreichs“, so Wien Holding-Geschäftsführer Dr. Kurt Gollowitzer.

„Die Wiener Stadthalle hat Leo-Günther Huemer eine Vielzahl von Events und das wichtigste Tennisturnier Österreichs zu verdanken, das seit 1974 Fixpunkt im Veranstaltungskalender der Wiener Stadthalle ist und nächstes Jahr zum 50. Mal ausgetragen wird“, sagt Matthäus Zelenka, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

„Leo-Günther Huemer hat mit größtem Engagement an der Entwicklung des Tennisturniers in der Wiener Stadthalle gearbeitet. Dank seines unermüdlichen Einsatzes hat die Veranstaltung eine große internationale Bedeutung erlangt. Es war für mich Ehre und Auszeichnung zugleich, ihm als Turnierdirektor nachfolgen zu dürfen. Er war aber auch danach noch ein umsichtiger Ratgeber und Freund für mich, dessen Wort stets Gewicht hatte. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Gattin Christa und allen Angehörigen. Leo wird auf jeden Fall einen Ehrenplatz bei den Erste Bank Open erhalten, denn ohne ihn gäbe es dieses Turnier nicht“, so Mag. Herwig Straka, Turnierdirektor der Este Bank Open.

