Raub in einem Bankfoyer

Vorfallszeit: 14.04.2023, 08:20 Uhr, Vorfallsort: Wien-Favoriten

Wien (OTS) - Im Bezirk Favoriten kam es in den heutigen Morgenstunden in einem Foyer einer Bankfiliale zu einem Raub an zwei Mitarbeitern einer Geldtransportfirma, die gerade die Geldkassetten der Geldautomaten tauschten. Der bislang unbekannte Täter soll die beiden mit einer Faustfeuerwaffe bedroht haben. Dabei gab der Mann zumindest einen Schuss ab. Anschließend flüchtete er auf einem Tretroller mit Bargeld in bislang unbestimmter Höhe. Im Zuge seiner Flucht soll der mutmaßliche Räuber auch einen Passanten mittels Faustfeuerwaffe bedroht haben.

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

•männlich

•ca. 30 – 40 Jahre alt

•ca. 170 – 175 cm groß

•dunkel bekleidet

•trug eine rosa Wollhaube

•war mit Mund-Nasen-Schutz maskiert

•sprach Deutsch mit Wiener Dialekt

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften blieb bislang erfolglos.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Ein Mitarbeiter einer Geldtransportfirma wurde vermutlich durch die Schussabgabe am Gehörgang verletzt.

