Bezirksmuseum 20: Film und Diskussion über den Iran

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Brigittenau (20., Dresdner Straße 79) fängt am Dienstag, 18. April, um 18.30 Uhr, die Aufführung des Streifens „Holy Prostitution“ (IR/AT 2022, 80 Minuten, Regie: Mehdi Kazemi) an. Diese Dokumentation behandelt die religiösen Kriterien entsprechenden „Zeitehen“, die manche Frauen im Iran aus finanziellen Ursachen eingehen müssen. Der Regisseur nimmt an der Vorstellung teil. Anschließend wird die Thematik „Leben mit der Angst im Widerstand (Über den Alltag von Iraner*innen im Iran und Österreich)“ im Rahmen einer Podiumsdiskussion von Houchang Allahyari (Mediziner und Filmemacher) und Sara Kazemi (Architektin und Aktivistin) erörtert. Der Eintritt ist gratis. Das Publikum wird um Spenden für das „Unterstützungskomitee zur Integration für Migrant*innen (UKI)“ gebeten.

Um die Organisation der aufschlussreichen Veranstaltung kümmert sich der im 20. Bezirk aktive Verein „Z.W.I.S.C.H.E.N.R.A.U.M.“ in Zusammenarbeit mit dem Bezirksmuseum Brigittenau und mit dem „UKI“. Fragen zu dem Film- und Diskussionsabend im Zeichen des Iran und über spätere Projekte in den Museumsräumen beantwortet der ehrenamtlich eingesetzte Leiter, Richard Felsleitner, unter der Telefonnummer 330 50 68. Überdies ist der Bezirkshistoriker via E-Mail erreichbar: bm1200@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Unterstützungskomitee zur Integration für Migrant*innen: www.uki.or.at

Arzt und Filmer Houchang Allahyari: www.geschichtewiki.wien.gv.at/Houchang_Allahyari

Veranstaltungen im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

