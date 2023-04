AVISO PK Arbeitsmarkt: Präsentation "Memorandum of Understanding" zwischen WKÖ und BMAW

Mit WKÖ-Präsident Harald Mahrer und Bundesminister Martin Kocher

Wien (OTS) - Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,



der Kampf gegen den Arbeitskräftemangel ist weiter ein dominierendes Thema am heimischen Wirtschaftsstandort und Arbeitsmarkt. Das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft und die Wirtschaftskammer Österreich haben die gemeinsamen Kräfte dazu in einem "Memorandum of Understanding" gebündelt um die Attraktivität des Arbeitsstandorts Österreichs zu stärken und die Rekrutierung von internationalem Fachpersonal für österreichische Unternehmen zu erleichtern.



Zur Präsentation dieses "Memorandums of Understanding" laden wir Sie zu einer gemeinsamen Pressekonferenz.



Ihre Gesprächspartner:



Martin Kocher, Arbeits- und Wirtschaftsminister

Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich



Termin:

Datum: Dienstag, 18.4.2023, 10.00 Uhr

Ort: WKÖ, Christoph-Leitl-Lounge (12. Stock), Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien



Wir ersuchen um Anmeldung zur Pressekonferenz unter dmc_pr@wko.at.

Rückfragen & Kontakt:

Sonja Horner

Wirtschaftskammer Österreich

Sprecherin des Präsidenten

T 0590900 4462

E sonja.horner @ wko.at



Bundesministerium Arbeit und Wirtschaft

Presseabteilung - Wirtschaft

presse.wirtschaft @ bmaw.gv.at

https://www.bmaw.gv.at