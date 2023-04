SPÖ-Termine von 17. April bis 23. April 2023

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 17. April 2023:

Plenarsitzung des Europäischen Parlaments in Straßburg (17. bis 20. April).

DIENSTAG, 18. April 2023:

10.30 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (17. bis 20. April) findet ein gemeinsames Pressegespräch der SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Günther Sidl statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum WEISS N00401 und online via Webex: https://bit.ly/43Bm610).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Demokratie“ findet ein Gespräch mit Armin Thurnher und Franz Schuh zum Thema „Anstandslos - Demokratie, Oligarchie, österreichische Abwege“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc2vapau (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 19. April 2023:

9.30 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr spricht anlässlich der Präsentation des Weltbevölkerungsberichts 2023 im Rahmen der Pressekonferenz der überparteilichen Parlamentarischen Gruppe für Sexuelle und Reproduktive Gesundheit und Rechte #parlaandsex (Presseraum des Parlaments).

DONNERSTAG, 20. April 2023:

10.30 Uhr Die Mitglieder der Präsidiale des Nationalrats treten zu einer Sitzung zusammen (Parlament, Präsidialraum).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab/Middle East Changes“, kuratiert von Gudrun Harrer, findet ein Gespräch von Gudrun Harrer mit Muriel Asseburg zum Thema „Israel/Palästina: Rückfall in den existentiellen Konflikt - Eine Echt-Zeit Eskalation“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc2vapau (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 21. April 2023:

12.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut und die Friedrich-Ebert-Stiftung Büro in Skopje laden zum Talk „The start of accession talks with North Macedonia - A New Momentum for EU Enlargement?“. SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner spricht Begrüßungsworte. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/423dyt64 (Festsaal der Diplomatische Akademie Wien, Favoritenstraße 15a, 1040 Wien).

SAMSTAG, 22. April 2023:

9.00 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzende, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner spricht bei der Jahreskonferenz der Wiener SPÖ-Frauen, die unter dem Motto „Weil das Leben mehr kann“ steht, Begrüßungsworte. Bei der Konferenz stellt sich die Wiener SPÖ-Frauenvorsitzende GRin LAbg. Marina Hanke, BA, der Wiederwahl, außerdem wird der Frauenvorstand neu gewählt. Weitere Grußworte sprechen der Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, die SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner, BSc, und die Wiener SPÖ-Frauenvorsitzende GRin LAbg. Marina Hanke, BA. (Stage 3, 1030 Wien, vis-à-vis Otto Preminger-Straße 15).

(Schluss) lp/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/