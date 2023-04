SPÖ-Schumann begrüßt neue SPÖ-Mitglieder des Bundesrates

Wien (OTS/SK) - Nach den Landtagswahlen in Niederösterreich und Kärnten ändert sich die Zusammensetzung der sozialdemokratischen Bundesratsfraktion. SPÖ-Fraktionsführerin Korinna Schumann: „Ich gratuliere den neuen Mitgliedern aus Niederösterreich und Kärnten, Andreas Babler und Christian Fischer, sowie Claudia Arpa und Manfred Mertel zur Wahl in die Länderkammer. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im Bundesrat für soziale Gerechtigkeit und eine gleichberechtigte Gesellschaft.“****



Schumann gratuliert Doris Hahn nicht nur zur Wiederwahl für die Länderkammer, sondern auch für die Wahl zur zweiten Vizepräsidentin des Bundesrates: „Doris Hahn hat uns bereits lange als engagierte und laute Stimme im Bundesrat begleitet. Ich gratuliere herzlich zur Wiederwahl im Landtag und zur Wahl als zweite Vizepräsidentin des Bundesrates. Mein Dank gilt Andrea Kahofer die dieses Amt bisher für die SPÖ-Fraktion gewissenhaft geführt hat.“



Schumann dankt allen scheidenden Mitgliedern für ihren Einsatz in der Länderkammer des Parlaments: „Ich danke Ingo Appé, Andrea Kahofer, Günther Novak, Eva Prischl und Nicole Riepl für die langjährige gute Zusammenarbeit im Bundesrat.“ (Schluss) sd

