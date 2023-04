atomstopp: Deutscher Atom-Ausstieg ist ein Feiertag der Antiatom-Bewegung

Verantwortung, Umweltbewusstsein und ökonomischer Hausverstand siegen über die Atomindustrie

Linz (OTS) - " Der deutsche Atomausstieg morgen, am 15. April 2023 ist ein Feiertag für alle umweltbewusst, aber auch alle wirtschaftlich denkenden Menschen. Atommeiler sind nicht nur höchst gefährlich, sondern auch ein wirtschaftliches Desaster . Die Verantwortung, das Umweltbewusstsein und der ökonomische Hausverstand siegen letztlich über die Atomindustrie! Mit Deutschland steigt Europas führende Wirtschaftsmacht aus dieser Hochrisikotechnologie aus und geht anderen Ländern mit gutem Beispiel voran ", freuen sich Geschäftsführer Herbert Stoiber und Obmann Roland Egger von atomstopp_atomkraftfrei leben!

Die Super-GAUs im japanischen Fukushima im März 2011 lösten bei unseren deutschen Nachbarn ein Umdenken aus, sodass schon im Juni 2011 der Ausstieg aus der Atomstromproduktion für 2022 beschlossen werden konnte. Vor einigen Monaten noch einmal verschoben, ist es morgen wirklich so weit: In Deutschland beenden die letzten drei Atomkraftwerke den Leistungsbetrieb.



»Trotzdem müssen wir wachsam bleiben. In Deutschland will die FDP den Ausstieg nicht akzeptieren und die Meiler reaktivierbar halten. Frankreich hat kürzlich eine Atomlobbyisten-Koalition von 11 EU-Ländern - neben Finnland und den Niederlanden alle Staaten des ehemaligen Ostens - um sich geschart und versucht in vielen Initiativen, Nuklearenergie auf europäischer Ebene förderbar zu machen. Umso erfreulicher, dass sich um die österreichische Umweltministerin Leonore Gewessler die Gegenspieler_innen dieser Atomstrom-Koalition versammeln«, stellen Stoiber und Egger fest.

»Wir arbeiten mit unseren internationalen Partner_innen daran, dass alle EU-Länder dem deutschen Beispiel folgen und rufen die österreichische Bundesregierung auf, in der EU alles daran zu setzen, der Atomindustrie nachhaltig den Geldhahn zuzudrehen«, so Stoiber und Egger abschließend.



