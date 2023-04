Magazin sam Wien: So setzt der Samariterbund auf E-Mobilität

Das aktuelle Mitgliedermagazin sam WIEN des Samariterbund Wiens thematisiert die Zukunft der Mobilität und verbindet soziale Fragen mit Umweltthemen.

Wien (OTS) - Umweltthemen sind immer auch soziale Themen. Diese Auffassung vertritt der Samariterbund Wien bereits seit vielen Jahren. Zahlreiche Projekte zielen daher auf die soziale und ökologische Nachhaltigkeit ab und werden im Mitgliedermagazin sam WIEN des Samariterbund Wiens in den Vordergrund gerückt.

„ Wenn große Teile Europas mitten im Winter von einer enormen Dürre betroffen sind, dann ist klar, dass dies auf die Landwirtschaft und damit auf die Lebensmittelversorgung Auswirkungen hat. Wir sehen ökologisch nachhaltiges Handeln und Klimaschutz auch als soziale Themen. Unsere Aktivitäten zielen darauf ab, auch den nächsten Generationen eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen “, sagt Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbund Wiens.

Elektro-Flotte des Samariterbundes

Die aktuelle Ausgabe von sam WIEN widmet sich der Elektromobilität und stellt die Frage, wie die Zukunft der Fortbewegung in der Stadt generell aussehen könnte. Der Samariterbund Wien hat seine Elektro-Flotte in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut und stellt im Magazin einige besondere E-Fahrzeuge vor: etwa die E-Bikes, die Essen auf Rädern zustellen und bereits mehrfach ausgezeichnet wurden. Oder die Elektro-Rikschas, die Menschen mit Bewegungseinschränkungen befördern und ein Gefühl von unbeschwerter Mobilität vermitteln. Aber auch ein elektrisches Kühlfahrzeug, das für die Lebensmittel-Rettung bei den Sozialmärkten zum Einsatz kommt, ist ein wichtiger Bestandteil der umweltfreundlichen Flotte.

Unterstützung für Vertriebene und Hilfe bei Armut

Das Mitgliedermagazin sam WIEN gibt den Leser:innen auch Einblicke in andere wichtige Alltagsthemen und Tätigkeitsbereiche des Samariterbund Wiens, wie etwa der Flüchtlingshilfe, der Armutsbekämpfung oder der Pflege. So kommen zwei ukrainische Teenager, der 16-jährige Yurii und sein Freund Vladyslav, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflüchtet sind und nun in einer Grundversorgungseinrichtung des Samariterbundes leben, zu Wort. Es werden Service-Angebote in den Sozialmärkten vorgestellt, die sich an Menschen an der Armutsgrenze richten, und zwei Frauen in Pflegeberufen erzählen über ihren Alltag.

Der Samariterbund Wien freut sich, wenn auch Sie einen Blick in das Magazin sam WIEN werfen. Es erscheint viermal jährlich in einer Auflage von je 80.000 Stück.

sam Wien

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiter-Samariter-Bund LV Wien

Mag. (FH) Georg Widerin

Pressesprecher und Öffentlichkeitsarbeit

Hollergasse 2-6, 1150 Wien

Mobil +43 (0)664 78258288

E-Mail georg.widerin @ samariterbund.net