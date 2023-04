„Stars In The Sky“ am 16.4. im Bezirksmuseum Döbling

Wien (OTS/RK) - Die Kultur-Vereinigung „K.U.N.“ („Klassisches und Neues“) veranstaltet am Sonntag, 16. April, einen Musik-Abend im Bezirksmuseum Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96). Das um 19.30 Uhr beginnende Programm hat den Titel „Stars In The Sky (Wiegenlieder aus aller Welt)“. Rodica Vica (Sopran) und Barbara Laister-Ebner (Zither) interpretieren stimmungsvolle Kompositionen von Brahms, Mozart, Schumann, Tosti und anderer namhafter Tonsetzer. Der Eintritt ist frei. Die Zuhörer*innen werden um Spenden ersucht. Auskünfte wegen diesem Konzert gibt das „K.U.N.“-Team per E-Mail: kv-klassischesundneues@gmx.at.

Informationen über das Bezirksmuseum Döbling (Öffnungsstunden, Dauer-Ausstellung, Sonder-Ausstellungen, Kultur-Termine, u.a.) holen Interessierte bei der ehrenamtlich arbeitenden Leiterin, Brigitte Kolin, ein: Telefon 368 65 46 (Montag sowie Mittwoch: in der Vormittagszeit). Internet-Angaben: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Sopranistin Rodica Vica: www.rodicavica.com

Veranstaltungen im 19. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/doebling/

