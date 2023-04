Projekt GeldHeldinnen: Finanzen im Griff – ein Frauenleben lang

LR Teschl-Hofmeister: Projekt leistet Beitrag zur finanziellen Selbstbestimmung von Frauen

St. Pölten (OTS/NLK) - Diese Woche fand der Abschluss des Finanzbildungs-Projekts „GeldHeldinnen“, das der Verein ‚wendepunkt‘ in Kooperation mit dem Sozialunternehmen „Three coins“ im Auftrag des Landes Niederösterreich durchgeführt hat, in St. Pölten statt. „Im Leben einer Frau gibt es immer wieder Phasen, in denen sie wichtige Entscheidungen bezüglich Finanzen, Einkommen und Altersvorsorge trifft. Mir ist es ein Anliegen, Frauen zu unterstützen und maßgeschneiderte Angebote für sie anzubieten, um ihre Finanzkompetenz zu verbessern. Das Projekt GeldHeldinnen und die daraus entstandenen Formate leisten einen Beitrag zur finanziellen Selbstbestimmung von Frauen“, so Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Das Projekt GeldHeldinnen wurde Ende 2021 gestartet. „Konkretes Ziel war und ist, auf die Wichtigkeit des Themas ‚finanzielle Sicherheit von Frauen‘ hinzuweisen. Außerdem soll es die vielen Aspekte von Geld in unserem gesellschaftlichen Leben sichtbar machen und die Auswirkungen von (Lebens-)Entscheidungen auf unsere Finanzen verdeutlichen“, erklärt Projektleiterin Lisi Cinatl vom Verein Wendepunkt in Wiener Neustadt. Das beginnt bei der Berufswahl, setzt sich fort bei der Frage der Kinderbetreuung und Erwerbstätigkeit bis hin zur Pensionsvorsorge. „Wenn man finanziell unabhängig ist, kann man sich natürlich auch leichter aus Gewaltbeziehungen trennen“, führt Cinatl weiter aus.

Insgesamt drei Formate wurden entwickelt: Zum einen gibt es Finanztalks, um sich Informationen anzuhören, nachzufragen, sich untereinander auszutauschen. Das Zweite ist die Faltkarte ‚Geld und Selbstbestimmung‘. Das dritte Projekt ist der Money Messenger. Die Plattform www.frauundgeld.at bietet wichtige Informationen und Tipps rund um das Projekt und das Thema „Frauen und Finanzen“.

