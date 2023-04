ATV-Frage der Woche: Teuerung nach wie vor massives Problem für Bevölkerung

"ATV Aktuell: Die Woche" am Sonntag um 22:20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - ATV-Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lassen am Sonntag die politischen Geschehnisse der Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Er befragte 800 Österreicher:innen: "Um welche zwei Themen sollte sich die Politik derzeit vorrangig kümmern, wo müsste dringend etwas getan werden?“

Die steigenden Lebenshaltungskosten bereiten der österreichischen Bevölkerung in den Krisenzeiten weiterhin große Probleme. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es den dringenden Auftrag an die Politik gibt hier gegenzusteuern. 61 Prozent der Befragten sehen die Bekämpfung der Teuerung als wichtigstes Thema, dem sich die Politiker:innen annehmen sollen. Die immer höher werdenden Kosten machen der Bevölkerung in der langjährigen Krisenphase zu schaffen, denn auch im April des Vorjahres war es für 57 Prozent der Befragten das dringendste Thema. An zweiter Stelle folgt mit einigem Abstand die Sicherung der Energieversorgung mit 34 Prozent. Im Oktober (49 Prozent) und April 2022 (42 Prozent) machten sich die Österreicher:innen hier noch mehr Sorgen. Das Thema Flüchtlinge und Integration wird für die Menschen im Verlauf des letzten Jahres wieder wichtiger. 17 Prozent sahen vor einem Jahr Handlungsbedarf beim Thema, im April 2023 sind es bereits 28 Prozent. Maßnahmen gegen den Klimawandel sind mit 27 Prozent knapp hinter dem Zuwanderungsthema gereiht. Der Kampf gegen die Korruption (14 Prozent) und das Management der Corona-Pandemie (2 Prozent) spielen für die Befragten eine immer geringer werdende Rolle.

Meinungsforscher Peter Hajek: "Im Grund genommen ist die Stimmungslage sehr stabil. Die Teuerung ist das vorherrschende Thema, die Versorgungssicherheit beim Thema Energie verliert langsam ihren Schrecken, ganz im Gegensatz zum Thema Flüchtlinge & Integration, das langsam aber stetig zulegt."

"ATV Aktuell: Die Woche" am Sonntag, 16. April, um 22:20 Uhr bei ATV und ZAPPN

