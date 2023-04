Fineqia ernennt Independent Trading Group zum Market Maker für FNQ an der Canadian Securities Exchange

London (ots/PRNewswire) - Fineqia International Inc. (das „Unternehmen" oder „Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) freut sich bekannt zu geben, dass es Independent Trading Group („ITG"), Inc. als Market Maker für seine an der Canadian Securities Exchange („CSE") gehandelten Aktien ernannt hat.

ITG ist ein führendes kanadisches Handelsunternehmen, das Kunden auf der ganzen Welt Liquidität und Abwicklungsdienste zur Verfügung stellt. Als Market Maker für Fineqia wird ITG dazu beitragen, die effiziente und zeitnahe Ausführung von Trades zu gewährleisten, die Liquidität zu erhöhen und einen Beitrag zu einem fairen und ordnungsgemäßen Markt für Fineqia-Aktien zu leisten.

„Dies ist ein wichtiger Schritt nach vorne für Fineqia. Wir freuen uns sehr, ITG als Market Maker an Bord zu haben", sagte Bundeep Singh Rangar, Geschäftsführer von Fineqia. „Die Expertise und das Engagement von ITG für den Kundenservice werden uns helfen, unseren Anlegern die bestmögliche Trading-Erfahrung zu bieten."

Als Market Maker wird ITG die Aktien von Fineqia an der CSE, dem primären Handelsplatz des Unternehmens, sowie an anderen alternativen kanadischen Handelsplätzen kaufen und verkaufen und so für Liquidität sorgen und gleichzeitig einen ordnungsgemäßen Markt aufrechterhalten. Dies wird den Anlegern von Fineqia den Kauf und Verkauf von Aktien erleichtern.

„ITG freut sich, mit Fineqia zusammenzuarbeiten, um ihrem wachsenden Kundenstamm Market-Making-Dienste anzubieten", sagte Jeff Gamble, leitender Direktor von ITG. „Unsere erfahrenen Trader und unsere bewährte Technologie werden für ein liquides und effizientes Trading-Umfeld für Fineqia-Aktien sorgen."

Independent Trading Group (ITG) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DVX Capital Markets.

DVX Capital Markets ist eine Tochtergesellschaft von DV Trading, einem in Chicago ansässigen Eigenhandelsunternehmen mit Niederlassungen in New York, Toronto und London. DV Trading ist weltweit an den Wertpapier- und Derivatbörsen tätig und beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter.

Der Vertrag mit ITG gilt zunächst für einen Zeitraum von drei Monaten und verlängert sich danach im gegenseitigen Einvernehmen automatisch um einen Monat.

Informationen zu Fineqia International Inc.

Fineqia (www.fineqia.com) ist ein Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das gezielt in Technologieunternehmen im Früh- und Wachstumsstadium investiert, die Teil der nächsten Generation des Internets sein werden. Außerdem bietet sie eine Plattform zur Unterstützung und Verwaltung der Emission von Schuldverschreibungen im Vereinigten Königreich. Fineqia ist ein in Kanada börsennotiertes Unternehmen (CSE: FNQ) mit Niederlassungen in Vancouver und London. Zu seinem Investitionsportfolio gehören Unternehmen, die in den Bereichen Tokenisierung, Blockchain-Technologie, NFTs und Fintech führend sind.

Informationen zu Independent Trading Group

Independent Trading Group (ITG), Inc. ist ein in Toronto ansässiges IIROC-Händlermitglied, das sich auf Market Making, Liquiditätsbereitstellung, Agenturausführung, Konnektivität mit extrem niedriger Latenz und maßgeschneiderte algorithmische Trading-Lösungen spezialisiert hat. ITG wurde 1992 mit Schwerpunkt auf Marktstruktur, Abwicklung und Trading gegründet und nutzt seine eigene Technologie, um einem breiten Spektrum von öffentlichen Emittenten und institutionellen Anlegern qualitativ hochwertige Liquiditäts- und Abwicklungsdienste anzubieten.

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen (wie in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen definiert) enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Fineqia (das „Unternehmen") glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten oder eintreten könnten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über potenzielle Übernahmen und Finanzierungen), sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Worte „können", „werden", „sollten", „fortsetzen", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „glauben", „beabsichtigen", „planen" oder „projizieren" oder der Verneinung dieser Worte oder anderer Variationen dieser Worte oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem, ohne Einschränkung, das Scheitern der Beschaffung ausreichender Finanzmittel und andere Risiken, die in den bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden hinterlegten öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens offengelegt sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Katarina Kupcikova, Analytikerin, E. katarina.kupcikova @ fineqia.com, Tel.: +44 7806 730 769; Medienkontakt: Angus Campbell, Nominis Advisory, angus @ nominis.co

