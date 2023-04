TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Ausgabe vom Freitag, 14. April 2023, von Markus Schramek: "Eisiger Gegenwind zum Start"

Innsbruck (OTS) - Die neue Landestheater-Intendantin Irene Girkinger muss mit Anfeindungen und Querschüssen fertig werden. Die Politik signalisiert Unterstützung. Letztlich entscheidet aber das Publikum über Girkingers Wohl und Wehe.









Der Landeshauptmann und bemühte Kulturreferent erklomm in seiner Begeisterung für das Tiroler Landestheater gleich dessen Schnürboden. Der Inns­brucker Bürgermeister zeigte sich bei der gestrigen Programmpräsentation kribbelig nervös wie anno dazumal als Chorknabe bei den Wiltener Sängerknaben. Eigentlich sollte angesichts einer derart freudvollen Einbegleitung nichts mehr schiefgehen für Irene Girkinger, die im Herbst als neue Intendantin das Ruder in Tirols größtem Kulturtempel übernimmt.

Politische Unterstützung, weichgeklopfte Schultern sowie ein ehrgeiziger, anspruchsvoller Spielplan mit 30 Neuproduktionen sind schön und gut. Doch beim Start Girkingers auf der Brücke des Kulturtankers Landestheater herrscht eisiger Gegenwind.

Neuankömmlingen werden für gewöhnlich Vorschusslorbeeren überreicht. Die von den Vereinigten Bühnen Bozen nach Innsbruck wechselnde Girkinger sieht sich hingegen seit Monaten offener Anfeindung ausgesetzt. Ihre – in der Branche übliche – Entscheidung, ein neues Führungsteam zu bestellen, führte auch zur Ablöse von Tanz-Zampano Enrique Gasa Valga. Der Kult um dessen Person gipfelte in einem Online-Protest mit Tausenden Unterschriften.

Immer noch macht Gasa Valgas Fanklub Stimmung gegen Girkinger: Abo-Kündigungen stehen im Raum. Die Neo-Intendantin geht selbst davon aus, dass sie die aktuelle Auslastung des Hauses, die mit Publikumsrennern wie „Hamlet“ zuletzt stark zulegte, anfangs nicht erreichen wird.

Gasa Valga sinnt indessen auf Rache. Per Schwarmfinanzierung will er seine eigene Tanzcompany in Innsbruck aus dem Boden stampfen und mit dieser auch öffentlich auftreten. Man stelle sich vor: Girkingers neues Team bittet zum Tanz ins Landestheater, Gasa Valga und Co. tanzen schräg gegenüber im Congress auf.

Das Landestheater war unter der Ägide des nach elf Saisonen amtsmüden Intendanten Johannes Reitmeier ein solide geführtes Haus mit viel Zuspruch und beachtlichem Erfolg, auch kommerziell.

Mit Irene Girkinger hält nun eine jüngere Garde Einzug in die Spielstätten am Rennweg. Mit Verspätung wird das Theater in die Zukunft geführt, mit dem Aufbrechen gewohnter Muster, einem stark weiblich geprägten Team, kollegial geführt, mit neuen Zugängen zu Klassikern und dem Aufgreifen brennender gesellschaftlicher Fragen.

Girkinger benötigt für ihre Aufgabe jede Unterstützung. Auch sie wird letztlich daran gemessen, ob sie das Publikum für sich gewinnen kann. Eine Chance hat sie sich verdient.



