Gottwald, Genuss, Großglockner: "Krone" feiert den Sommer im SalzburgerLand

Salzburg/Hallwang (OTS) - Schnell erreichbar, rein in die Festspielstadt, hin zum Seeufer oder rauf auf die Berge: Sommerurlaub in Stadt und Land Salzburg wird insbesondere bei den österreichischen Gästen immer beliebter. Das reichweitenstärkste Medium des Landes widmet dem SalzburgerLand daher ein neues Reise-Special. Am Mittwochabend wurde das Magazin im Wiener Museumsquartier präsentiert.

Einen ersten Blick ins druckfrische Heft warfen dabei u.a. Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler, ÖHV-Präsident Walter Veit, die neue Geschäftsführerin der Österreich Werbung Astrid Steharnig-Staudinger, Gault-Millau-Herausgeberin Martina Hohenlohe und natürlich die beiden Gastgeber, SalzburgerLand Tourismus Geschäftsführer Leo Bauernberger und Mediaprint-Geschäftsführer Gerhard Valeskini.

Alpiner Streifzug und besondere Geheimtipps

Auf 100 Seiten hat die „Krone“-Reiseredaktion unter der Leitung von Chefredakteurin Andrea Thomas nicht nur stimmungsvolle Reisereportagen aus den Salzburger Urlaubsregionen zusammengetragen, sondern auch so manchen Geheimtipp recherchiert – und mit inspirierenden Menschen gesprochen, die die Leserinnen und Leser in ihr ganz persönliches, sommerliches SalzburgerLand mitnehmen. Die Klammer dabei ist das zunehmende Bewusstsein der österreichischen Gäste über die Vielfalt und Schönheit des eigenen Landes und vor allem den befeuerten Drang nach Aktivitäten in der alpinen Natur.

So finden sich in der Krone REISEZEIT SalzburgerLand neben Geschichten über herrliche Wanderungen entlang des Salzburger Almenwegs, einer atemberaubenden Rad-Etappe auf den Großglockner oder einer E-Genusstour zu den besten Adressen der Alpinen Küche auch ein Streifzug durch die alpine Landschaft, ein Gespräch mit dem heimischen Rekord-Olympiasieger Felix Gottwald, ein Expertengespräch mit dem Sportmediziner Robert Fritz über die besondere Wirkung der Berge auf unsere Gesundheit oder Golf-Insidertipps von US-PGA-Tour-Star Matthias Schwab.

Naturnahes Reiseziel mit klimafreundlichem Anspruch

„Unsere Gäste sind unglaublich naturbewusst, sie lieben die gemeinsame Bewegung in den Bergen und den regionalen Genuss“, sagt Leo Bauernberger, Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft (SLTG). „Neun von zehn Gästen im Sommer gehen Wandern, jeder und jede Zweite genießt unsere natürlichen Seen und auch das Radfahren hat in den vergangenen Jahren einen enormen Aufwind bekommen. Da lag es für uns auf der Hand, mit diesem Magazin eine breite Zielgruppe in Österreich, woher schon jetzt rund ein Viertel unserer Gäste kommen, für einen aktiven Sommerurlaub im SalzburgerLand zu begeistern.“

Zumal auch die Erreichbarkeit gerade für Gäste aus dem ostösterreichischen Ballungsraum in Wien und Niederösterreich, woher zwei Drittel aller Inlandsgäste im SalzburgerLand kommen, hervorragend sei. Vor allem auch mit der Bahn, wie Bauernberger betont: „Kein alpines Bundesland ist so schnell und unkompliziert erreichbar. Für alle, die mit der Bahn anreisen möchten, haben wir attraktive Urlaubspakete gemeinsam mit unseren Regionen geschnürt, in denen auch die klimaschonende Mobilität vor Ort garantiert ist.“

Ein wichtiges Angebot, das auch Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler zu schätzen weiß: „Von klaren Bergseen und schroffen Gipfeln über Hochkultur und Tradition bis hin zur Alpinen Küche bietet das SalzburgerLand seinen Gästen in Stadt und Land einzigartige Erlebnisse. Das Krone-Special entführt die Leserinnen und Leser auf eine unvergessliche Reise durch das SalzburgerLand und inspiriert für den nächsten Urlaub. Im Herzen Europas gelegen, ist es von überall aus gut erreichbar und perfekt an das europäische Bahnnetz angebunden. Damit ist das SalzburgerLand auch für Gäste mit umwelt- und klimabewusstem Verhalten eine ideale Destination.“

Krone REISEZEIT SalzburgerLand: Ab 14. April erhältlich

„Unseren Leserinnen und Lesern in ganz Österreich präsentiert die neue Krone REISEZEIT das SalzburgerLand als attraktive, naturnahe Urlaubsdestination“, freut sich auch Mediaprint-Geschäftsführer Gerhard Valeskini. „Das erfahrene ‚Krone‘-Redakteursteam hat es geschafft, mit sorgfältig recherchierten Inhalten und inspirierenden Geschichten die natürliche Schönheit des SalzburgerLands und seiner Regionen zu transportieren.“

Krone REISEZEIT SalzburgerLand erscheint in einer Auflage von 35.000 Stück und ist ab Freitag, 14. April im Zeitschriftenhandel erhältlich. Das Magazin ist ein weiteres hochwertiges Produkt einer langjährigen Zusammenarbeit von Mediaprint und SalzburgerLand Tourismus, die u.a. auch ein vielbeachtetes Special zum 100-jährigen Jubiläum der Salzburger Festspiele vor zwei Jahren hervorbrachte. „Nur wenn man sich gegenseitig kennt und schätzt, so wie es bei uns der Fall ist, können wirklich herausragende Projekte entstehen“, so Valeskini.

