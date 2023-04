FCG Oberösterreich wählt Michael Weber zum neuen Vorsitzenden

Leonding (OTS) - Anlässlich der ÖGB-Landeskonferenz hat am 13. April 2023 auch die FCG-Landeskonferenz unter dem Motto „Hoffnung für eine gute Zukunft wecken" stattgefunden. Der erfahrene Gewerkschafter und Personalvertreter Michael Weber löste Peter Casny an der Spitze der FCG Oberösterreich ab.

Michael Weber wurde mit größtmöglicher Zustimmung von 100 % von den Delegierten gewählt. Als Stellvertreterinnen und Stellvertreter wurden Theresa Poleschovski, Dr. Peter Csar, Werner Gschwandtner, Hubert Nötstaller, Wolfgang Pischinger und Bettina Zopf, ebenfalls mit überwältigender Mehrheit, gewählt.

Der neue Vorsitzende Michael Weber richtete seinen Dank an die Delegierten für das entgegengebrachte Vertrauen und betonte in seiner Ansprache: „gerade in Zeiten, wo vieles im Umbruch ist, braucht es eine starke FCG mit klaren Perspektiven und Zukunftsvisionen. So werden wir nicht müde werden und uns für jene Dinge einsetzen, die die Menschen wirklich brauchen."

Der langjährige Landesvorsitzende Peter Casny bedankte sich bei allen Funktionärinnen und Funktionären für das großartige Engagement und die hervorragende Zusammenarbeit in den vielen Jahren der gemeinsamen gewerkschaftlichen Tätigkeit und zeigte sich zuversichtlich, dass die FCG Oberösterreich mit Michael Weber an der Spitze für die Zukunft sehr gut gerüstet ist.

FCG-Bundesvorsitzender und ÖGB-Vizepräsident Dr. Norbert Schnedl bedankte sich beim langjährigen Vorsitzenden Ing. Peter Casny für seine außerordentlichen Verdienste für die Fraktion und gratulierte dem neuen Landesvorsitzenden Michael Weber und seinem Team sehr herzlich zur erfolgreichen Wahl. Er wünschte ihnen viel Kraft und Energie bei den kommenden Herausforderungen und betonte in seinem Referat die Wichtigkeit „gemeinsam an einem Strang zu ziehen, um das Beste für die Kolleginnen und Kollegen zu erreichen“.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Mag. Christine Haberlander drückte ihre große Wertschätzung für das Engagement und das beharrliche Eintreten für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer seitens der Christgewerkschafterinnen und Christgewerkschafter aus. Sie bedankte sich bei Peter Casny für seinen Einsatz und freute sich auf eine gute Zusammenarbeit mit Michael Weber und seinem Team.

Mit Blick auf die Zukunft hat die FCG Oberösterreich einen Leitantrag präsentiert, der eine Perspektive für eine gute Zukunft aufzeigen möchte im Kontext der Folgen der Corona-Pandemie, des Krieges in der Ukraine, der Erderwärmung, der Globalisierung, der Digitalisierung und gravierenden Änderungen der Altersstruktur.

Rückfragen & Kontakt:

Fraktion Christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter

Mag. Denis Strieder, BA

Pressereferent

Telefon: +43 1 534 44-39287

E-Mail: presse @ fcg.at