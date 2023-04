STUMMER und SCANTEC auf dem 4GAMECHANGERS Festival in Wien: Smarte Abfallentsorgung für eine saubere Zukunft (FOTO)

Bischofshofen (ots) - In den Austausch gehen mit Vorreitern aus unterschiedlichsten Branchen, die ebenfalls heute etwas für morgen bewegen wollen, und Möglichkeiten im Kampf gegen den Klimawandel aufzeigen – das möchten STUMMER Kommunalfahrzeuge und SCANTEC mit ihrer Teilnahme am 4GAMECHANGERS Festival vom 15. bis 17. Mai in der Wiener Marx Halle erreichen. Im Schulterschluss stellen die beiden Unternehmen aus der ZOELLER Gruppe unter anderem SmartScan vor, ein neues System für eine bessere und effizientere Abfalltrennung. STUMMER präsentiert darüber hinaus seine nachhaltigen Elektro- und Wasserstoff-Antriebe für eine emissionsfreie Abfallentsorgung.

SmartScan: Intelligente Wege der digitalen Störstoff- und Wertstofferkennung

Ist die Metalldose versehentlich im Restmüll statt in der Gelben Tonne gelandet? Um Fehleinwürfe wie diesen zu erkennen und langfristig ein Bewusstsein für saubere Abfalltrennung zu fördern, gehen STUMMER Kommunalfahrzeuge und SCANTEC gemeinsam innovative Wege.

Bereits im Oktober 2021 etablierte SCANTEC ein Störstoff-Erkennungssystem zum Durchleuchten von Abfallsammelbehältern vor dem Entleeren – nun bietet das Unternehmen zusätzlich die optische Erkennung von Wertstoffen mithilfe künstlicher Intelligenz: Die jüngste KI-Technologie nutzt verschiedene Kamerasysteme, die nach jeder Entleerung eines Behälters Bilddaten des Abfalls in der Ladewanne erfassen – anschließend werden die Daten mittels spezieller DeepLearning-Algorithmen verarbeitet.

Auf diese Weise können Fehleinwürfe schnell bemerkt, an die Kommunen kommuniziert oder über eine App auch von den Bürgern selbst abgefragt werden. „Die durch SmartScan gewonnenen Erkenntnisse können die Mülltrennung erheblich verbessern – und somit nicht nur Problemstoffe im Abfall verringern und die Restabfallmenge insgesamt reduzieren, sondern auch Wertstoffmengen steigern und Kosten sparen“, erläutert SCANTEC-Geschäftsführer Ulrich Helfmeier. Eine fortschrittliche Lösung, die einen maßgeblichen Beitrag zur Erreichung der Recyclingziele leisten kann.

Mehr Elektro- und Wasserstoffantriebe für eine emissionsfreie Entsorgung

Einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit macht STUMMER Kommunalfahrzeuge in der Elektromobilität: Mit über 70 Pressmüllaufbauten auf Elektro-Chassis hat das österreichische Unternehmen gegenüber anderen Anbietern einen mehrjährigen Vorsprung. Kürzlich übergab STUMMER zudem die ersten Wasserstoff-Abfallsammelfahrzeuge an „Servus“, ein Gemeinschaftsunternehmen der Holding Graz und Saubermacher, und an die kommunale Abfallwirtschaft der Stadt Wien. „Der Vorteil des Wasserstoff-Antriebs liegt darin, dass man eine geringere Batterie-Kapazität benötigt und die Brennstoffzellen als Range-Extender verwendet. So lassen sich größere Sammelstrecken von bis zu 250 Kilometer darstellen und zugleich mindestens elf Tonnen Nutzlast und genügend Energie für ein zweimaliges Beladen des Aufbaus bereitstellen“, so STUMMER-Geschäftsführer Johann Streif. In Österreich sind Wien und Graz Vorreiter und bislang die einzigen Städte mit wasserstoffbetriebenen Müllsammelfahrzeugen.

Besuchen Sie uns auf dem 4GAMECHANGERS Festival und überzeugen Sie sich selbst!

Erleben Sie den Fortschritt in der Abfallwirtschaft im Rahmen des 4GAMECHANGERS Festivals – unter anderem durch eine Live-Demonstration unserer innovativen Smartscan-Technik, die zeigt, wie Abfalltrennung durch künstliche Intelligenz optimiert werden kann. Das Team von STUMMER Kommunalfahrzeuge und SCANTEC heißt Interessierte am Stand Nr. 47 herzlich willkommen und unterstützt gern mit individueller Beratung.

Über STUMMER

Die STUMMER Kommunalfahrzeuge Ges.m.b.H beschäftigt über 66 Mitarbeiter. Der Hersteller von Abfallsammelfahrzeugen, Lifteraufsätzen, Absetz- und Abrollkippern mit Stammsitz in Bischofshofen, Österreich, ist seit 40 Jahren Spezialist für innovative Lösungen und Techniken bei staub-, geruchs- und geräuscharmer Abfallentsorgung. STUMMER Kommunalfahrzeuge ist Teil der ZOELLER Gruppe, Expertin für modernste Abfallsammelfahrzeuge und Liftersysteme mit Stammsitz in Mainz, Deutschland. Die Gruppe erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von über 480 Millionen Euro, beschäftigt weltweit über 2500 Mitarbeiter und produziert in insgesamt neun Ländern.

www.stummer.net

Über SCANTEC

Die ZOELLER Gruppe hat mit der SCANTEC GmbH digitale Lösungen zur quantitativen und qualitativen Erfassung und Beurteilung der Abfallzusammensetzung verschiedener Fraktionen in einem neuen Unternehmen gebündelt. Das mit Startup-Charakter geführte Unternehmen entwickelt die gemeinsam mit Universitäten und Industriepartnern erforschten Hard- und Software-Lösungen zu marktfähigen Produkten weiter. Auch die ständige Einbindung von Pilotkunden wird zur kundenspezifischen Weiterentwicklung und Praxiserprobung genutzt.

