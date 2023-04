Jetzt einreichen und den Österreichischen Inklusion-Preis 2023 der Lebenshilfe gewinnen

Ab heute und bis 17. September 2023 können inklusive Projekte eingereicht werden!

Mit dem renommierten Österreichischen Inklusionspreis rückt die Lebenshilfe jene Personen und Initiativen ins Rampenlicht, die herausragende Beiträge für ein besseres Miteinander leisten. Die eingereichten Projekte sind Inspiration und Vorbild, wie wir unsere Gesellschaft noch inklusiver gestalten können. Markus Neuherz, General-Sekretär der Lebenshilfe Österreich

Wien (OTS) - Nachrichten leicht verständlich:

Dieser Text ist in einfacher Sprache geschrieben.

Die Lebenshilfe Österreich vergibt in Zusammen-Arbeit

mit den Österreichischen Lotterien

den Österreichischen Inklusions-Preis.

Gemeinsam vergeben sie Preise an inklusive Projekte.

Diese Projekte zeigen: So kann uns Inklusion gelingen!

Thema des Inklusions-Preises 2023 ist: Gesellschaftliche Teilhabe und Politik.

Es können aber auch inklusive Projekte aus anderen Bereichen eingereicht werden.

Die Preis-Verleihung findet am 28. November im Kur-Salon in Wien statt.

Markus Neuherz ist General-Sekretär der Lebenshilfe Österreich.

Er sagt:

Mit dem renommierten Österreichischen Inklusionspreis

rückt die Lebenshilfe jene Personen und Initiativen ins Rampenlicht,

die herausragende Beiträge für ein besseres Miteinander leisten.

Die eingereichten Projekte sind Inspiration und Vorbild,

wie wir unsere Gesellschaft noch inklusiver gestalten können.

Warum gibt es den Inklusions-Preis?

Menschen mit Behinderungen erleben noch immer Ablehnung

und viele Herausforderungen im Alltag.

Das muss sich ändern!

Die Gesellschaft muss inklusiver werden.

Es gibt gute Beispiele und gelungene Projekte.

Diese zeigen, wie Inklusion in Österreich gelingen kann.

Sie zeigen, wie ein gutes Leben für alle funktioniert.

Der Inklusions-Preis macht diese Projekte sichtbar.

So können auch anderen Menschen gute Ideen für Projekte einfallen.

Die Gewinner-Projekte aus den letzten Jahren

kann man sich auf der Inklusions-Landkarte ansehen.

Wer kann für den Inklusions-Preis einreichen?

Alle können zu mehr Inklusion beitragen:

Einzel-Personen, Organisationen oder Unternehmen!

Auch Schulen, Vereine oder Freiwilligen-Organisationen

können ihre Projekte für den Inklusions-Preis einreichen.

Welche Preise werden verliehen?

Die besten Projekte bekommen einen Preis.

Der Preis wird bei der Inklusions-Preis-Gala übergeben.

Aus jedem Bundesland gewinnt 1 Projekt einen Preis.

Ein besonders gelungenes Projekt gewinnt den Hauptpreis: 5.000 Euro.

Die Österreichischen Lotterien stellen das Geld zur Verfügung.

Wie kann ich ein Projekt einreichen?

Es gibt ein Einreich-Formular für den Inklusion-Preis.

Ihr findet es hier.

Wann kann ich einreichen?

Man kann Projekte zwischen dem 14. April 2023

und dem 17. September 2023 einreichen.



Wann und wo findet die Inklusions-Preis-Gala statt?

Die Inklusions-Preis-Gala findet am 28. November 2023

im Kursalon in Wien statt.

Mehr Informationen zum Inklusions-Preis gibt es hier: www.inklusionspreis.at

Natürlich gibt es alle Informationen auch in Leichter Sprache!

Wir freuen uns auf Ihre Projekte!

