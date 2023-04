„What the FEM?“ – Der feministische TV-Talk mit Juliane Ahrer

Wien (OTS) - Im April startete W24 mit „What the FEM?“ erstmals ein eigenes feministisches TV-Format im österreichischen Fernsehen. Journalistin und Moderatorin Juliane Ahrer stellt in ihrem selbst konzipierten und gestaltetem 25-minütigen TV-Talk genderpolitische Fragen zu gesellschaftsrelevanten Themen. Zusammen mit Expert*innen werden Fragen wie "Warum hat der Feminismus ein Imageproblem?" oder "Warum ist das Zuhause für Frauen der gefährlichste Ort?" erörtert und diskutiert. „What the FEM?“ soll ein Bewusstsein für geschlechtergerechte Veränderungen schaffen.

Regisseurin und Drehbuchautorin Katharina Mückstein ist zu Gast in der ersten Sendung. Ihr neuer Film „Feminism WTF“ beschäftigt sich dokumentarisch mit den verschiedenen Strömungen des Feminismus und der Geschlechtergerechtigkeit. „Ich wollte einen Film machen, der unaufgeregt und kompetent zeigt, was für ein großes feministisches Wissen es gibt. Mir war es ein Anliegen mit diesem Film mit allen antifeministischen Klischees aufzuräumen und Expert*innen zu Wort kommen zu lassen,“ erklärt Regisseurin Katharina Mückstein in der ersten Folge von „What the FEM?“.

„What the FEM?“ macht feministische Themen österreichweit sichtbar

Inhaltlich werden u.a. die Themen Gender Pay Gap, Altersarmut, Frauenquote, Väterkarenz und körperliche und emotionale Gewalt an Frauen sowie mentale Gesundheit behandelt.

„In unserer Gesellschaft sind Frauen auch im Jahr 2023 immer noch nicht gleichberechtigt und verdienen im Durchschnitt fast 20 Prozent weniger als Männer. Väter wünschen sich oft eine längere Karenzzeit, können es sich aber oft finanziell nicht leisten. Zudem haben auch Trans-Personen oder non-binäre Menschen, die sich keinem von unserer Gesellschaft definiertem Geschlecht zugehörig fühlen, mit vielen Ungerechtigkeiten in Österreich zu kämpfen. Mit "What the FEM?" möchten wir diese Probleme sichtbar machen,“ so Moderatorin und Sendungsverantwortliche Juliane Ahrer.

„What the FEM?“ wird über W24 und R9 HD in allen Bundesländern ausgestrahlt und leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen in unserer Gesellschaft. Mit Juliane Ahrer haben wir eine hervorragende Journalistin, die brisante Themen wertschätzend aufarbeitet und unseren Zuseher*innen gezielt näherbringt,“ ergänzt W24 Geschäftsführer Marcin Kotlowski.

„What the FEM?“ wird immer donnerstags um 20 Uhr auf W24 sowie R9 HD ausgestrahlt und ist somit in allen Bundesländern zu sehen.





Über W24 – Ich bin dabei!

W24 setzt sich wie kein anderer Sender intensiv mit aktuellen Themen der Stadt und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern auseinander. Mit mehr als 1,6 Mio. Kontakten im Monat und bis zu 95.000 Zuseherinnen und Zusehern pro Tag ist W24 der meist gesehene und am schnellsten wachsende Stadtsender Österreichs. W24 ist im Kabelnetz von Magenta, online als mobiler Live-Stream unter www.w24.at sowie im Kabelnetz von Kabelplus und A1 TV und über DVB-T2 (MUX C - Wien) auf SimpliTV zu empfangen. Der Sender befindet sich im Eigentum der WH Media. Die WH Media GmbH ist eine 100-Prozent-Tochter der Wien Holding, bündelt die Medienunternehmungen des Konzerns und kümmert sich um die strategische Weiterentwicklung dieses Standbeines. www.w24.at

