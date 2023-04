VP-Mahrer ad Brunnenmarkt: Die Realität holt Kritiker ein

Massenschlägerei am Brunnenmarkt – Unsicherheitszonen sind keine Erfindung der Wiener Volkspartei

Wien (OTS) - Am Mittwochabend wurde per Videoaufnahme eine Massenschlägerei mit 20 Beteiligten mitten im Gebiet des Brunnenmarkts dokumentiert. Auch Markt-Angestellte sollen an dem Raufhandel beteiligt gewesen sein.

„Das Brunnenviertel zwischen Lerchenfelder Gürtel und Brunnenmarkt ist vor allem durch gescheiterte Integrationspolitik zu einer Unsicherheitszone mit Drogen- und Gewaltkriminalität geworden. Die jüngsten Ereignisse einer Massenschlägerei zeigen deutlich: Es gibt hier Probleme, die nicht von der Wiener Volkspartei erfunden wurden“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.

Schönfärberei übermalt nur Probleme

In den letzten Wochen wurde die Wiener Volkspartei sehr hart durch linke Meinungseliten kritisiert. Die aufgezeigten Probleme existieren gar nicht und kulturelle Vielfalt sei in Wien das Gebot der Stunde. „Im Brunnenviertel in Wien-Ottakring gibt es aktuell eher vielfältige Probleme statt einer kulturellen Vielfalt. Wer echte Probleme in Wien anspricht, gerät ins Fadenkreuz von Meinungsmachern, die Probleme lieber schönfärben“, so Karl Mahrer weiter.

Polizeieinsätze nehmen im Brunnenviertel zu

Auch im Gespräch mit Beamten aus dem Bezirk und der Polizeiinspektion Brunnengasse, wird eine steigende Anzahl an Einsätzen deutlich. So stiegen im vergangenen Jahr besonders die Delikte der schweren Körperverletzung, des gewerbsmäßigen Diebstahls und der Drogenkriminalität an. Rund zwei Drittel der Tatverdächtigen waren Fremde, also Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft. „Das Brunnenviertel ist, neben vielen anderen Brennpunkten in Wien, ein Sinnbild der von der Wiener SPÖ zu verantwortenden Integrationspolitik. Ethnische Communitys schotten sich hier ab und leben, ohne einer Notwendigkeit sich kulturell und sozial in die Wiener Mehrheitsgesellschaft zu integrieren, weiter. Wo das hinführt, wissen wir bereits von anderen europäischen Großstädten wie Berlin-Neukölln oder Paris.“

No-Go-Zonen eine Europäische Realität

Die kürzlich immer wieder diskutierten No-Go-Zonen sind in vielen europäischen Großstädten zur bitteren Realität geworden. Auch hier begann es mit Problem-Vierteln, langsam steigender Kriminalität und einer ethnischen Abschottung von Zuwanderern.

„Wir haben in Wien noch keine No-Go-Zonen. Wenn die Wiener SPÖ-neos Stadtregierung jedoch die aktuellen Vorzeichen und Entwicklungen übersieht und Probleme nicht ernst genommen werden, werden wir dem Trend anderer europäischer Städte folgen“, so Mahrer abschließend.

