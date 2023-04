FPÖ – Hafenecker: „ORF-NÖ-Untersuchungsbericht muss sofort veröffentlicht werden – Schluss mit der Vertuschung!“

ORF-Zwangsgebührenzahler haben ein Recht darauf, die ganze Wahrheit zum schwarzen Medienmanipulationsskandal zu erfahren

Wien (OTS) - „Seit nunmehr fast zehn Wochen hütet ORF-Generaldirektor Weißmann den Untersuchungsbericht zur Causa Ziegler auf seinem Schreibtisch wie ein Staatsgeheimnis. Das lässt die notwendige Aufarbeitung des Skandals rund um den ORF-NÖ, der zum ÖVP-Propagandasender umgebaut wurde, zur Farce verkommen. Es muss daher sofort Schluss mit der Vertuschung sein! Die ORF-Zwangsgebührenzahler und - nach dem Willen von Schwarz-Grün - zukünftigen ORF-Zwangssteuerzahler haben ein Recht darauf, die ganze Wahrheit zu erfahren“, erneuerte heute FPÖ-Mediensprecher und Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA seine Forderung nach einer Veröffentlichung des Berichts der ORF-internen Evaluierungskommission.

Die zu Tage getretene Einflussnahme auf die Berichterstattung des ORF-NÖ zugunsten der ÖVP sei ein „in der Mediengeschichte dieses Landes beispielloser Fall von Manipulation“, der einer lückenlosen Aufarbeitung bedürfe. „Mit dem Abgang von Robert Ziegler als Landesdirektor auf einen neuen Spitzenposten am Küniglberg kann unter diesen Skandal nicht einfach ein Schlussstrich gezogen werden, auch wenn man sich das in der ORF-Chefetage offenbar wünscht. Denn gerade der Umstand, dass man dort eine Berichtsveröffentlichung fürchtet, wie der sprichwörtliche ,Teufel das Weihwasser´, zeigt nur, welche brisanten Inhalte dieser aufweisen muss!“, so der freiheitliche Mediensprecher.

Die inakzeptable Zurückhaltung des Untersuchungsberichts sei auch ein Sinnbild für die massive Abgehobenheit der ORF-Führungsriege. „Dort hat man jeglichen Genierer verloren. Auf der einen Seite wollen diese Privilegienritter mit der Haushaltsabgabe noch tiefer in die Geldbörsen der Bürger greifen und auf der anderen Seite aber den Mantel des Schweigens darüber hüllen, wie tiefgehend die manipulative Beeinflussung der Berichterstattung durch Regierungsvertreter tatsächlich ist. Der ORF braucht daher eine echte Reform und keine üppigen Einnahmen aus einer Zwangssteuer!“, erklärte Hafenecker und verwies auf die freiheitliche Online-Petition „Nein zur ORF-Zwangssteuer – Ja zu Objektivität und Sparsamkeit!“, die unter www.haushaltsabgabe.fail unterstützt werden kann.

